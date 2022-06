(26 de junio del 2022. El Venezolano).- Un cambio político está comenzando a afianzarse en los EE. UU. a medida que decenas de miles de votantes indecisos de los suburbios que ayudaron a impulsar las ganancias del Partido Demócrata en los últimos años se están convirtiendo en republicanos.

Más de 1 millón de votantes en 43 estados se cambiaron al Partido Republicano durante el último año, según datos de registro de votantes analizados por The Associated Press. El número no informado anteriormente refleja un fenómeno que se está desarrollando en prácticamente todas las regiones del país (estados demócratas y republicanos junto con ciudades y pueblos pequeños) en el período transcurrido desde que el presidente Joe Biden reemplazó al expresidente Donald Trump .

Pero en ninguna parte el cambio es más pronunciado, y peligroso para los demócratas, que en los suburbios, donde los votantes indecisos bien educados que se volvieron contra el Partido Republicano de Trump en los últimos años parecen estar retrocediendo. Durante el último año, muchas más personas se están cambiando al Partido Republicano en los condados suburbanos desde Denver hasta Atlanta, Pittsburgh y Cleveland. Los republicanos también ganaron terreno en condados alrededor de ciudades medianas como Harrisburg, Pensilvania; Raleigh, Carolina del Norte; Augusta, Georgia; y Des Moines, Iowa.

Ben Smith, que vive en los suburbios del condado de Larimer, Colorado, al norte de Denver, dijo que se registró de mala gana como republicano a principios de año después de estar cada vez más preocupado por el apoyo de los demócratas en algunas localidades a las vacunas obligatorias contra el COVID-19, la incapacidad del partido para sofocar el crimen violento y su enfoque frecuente en la justicia racial.

“Es más un rechazo a la izquierda que una aceptación de la derecha”, dijo Smith, un consejero profesional de 37 años cuya transición alejándose del Partido Demócrata comenzó hace cinco o seis años cuando se registró como libertario.

AP examinó a casi 1,7 millones de votantes que probablemente habían cambiado de afiliación en 42 estados de los que hay datos de los últimos 12 meses, según L2, una firma de datos políticos. L2 utiliza una combinación de registros de votantes estatales y modelos estadísticos para determinar la afiliación a un partido. Si bien el cambio de partido no es poco común, los datos muestran una reversión definitiva del período mientras Trump estaba en el cargo, cuando los demócratas disfrutaron de una ligera ventaja en la cantidad de cambios de partido en todo el país.

