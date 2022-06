(27 de junio del 2022. El Venezolano).- En el artículo anterior, mi parecer de Venezuela y sobre todo el Estado Zulia, con el nuevo gobierno de Manuel Rosales, despues de haber sucumbido y pasar por una gobernación que quedo en ruinas como si hubiese caído un misil y destrozara hasta su sede gubernamental; no caben quejas posibles, que ese ladrón, sinvergüenza, asesino, deshonesto, narcotraficante, con una cueva como la de Ali Baba, hoy este disfrutando en el exterior su nueva vida con el botín o dinero mal habido como lo es Omar Prieto, impuesto por un personaje de su misma tolda y banda hamponil, como lo es Diosdado Cabello, obviando como ganador a Juan Pablo Guanipa, quien por no aceptar presentársele al Presidente, lo nombro a dedo sin juicio y sin votos de los zulianos como hecho insólito de ofensa y de atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad hecha en público y con la violencia característica de Diosdado. Ahora el anti táctico, Guanipa, es aspirante a la presidencia, ¿qué tal?

Por: Carlos Raúl Méndez

Los destrozos en Inglaterra, Alemania, o cualquier otro país o ciudad, destrozado como Hiroshima y Nagasaki, en la segunda guerra mundial, surgió Manuel Rosales, quien tuvo que hacer, no un Plan Marshall (Europeam Recovery Program) como en Europa, pero si el Plan Manuel Rosales, para salvar al Zulia de su destrucción total. Allí comenzó el trabajo titánico de Rosales, osadamente inscribirse como candidato para la Gobernación del Zulia, la cual no pensé que ganara y comenzar a desarrollar su plan, para la recuperación de un estado fallido, que había sido destruido en forma total. Comenzó su trabajo inicialmente con empresarios regionales, nacionales e internacionales, personalidades y entes factibles económicos de apoyo para levantar el Estado Zulia, no solo carecía de la falta de electricidad, sino también sin servicio de agua potable, transporte, terrestre, lacustres (ferry) aéreos, sin gasolina, sin servicio sanitario y hospitalario, sin clases en las escuelas, liceos y universidades etc., en fin un desastre, totalmente colapsado, allí comenzó el trabajo, sin varita mágica, la recuperación vial con el asfaltando de los barrios, avenidas y calles, la recuperación de bienes y edificaciones insignes de interés arquitectónico del Estado, que fueron expropiadas. La instalación de alcantarillas, tapas de tanquillas, cableado eléctrico hurtadas por personas del mal vivir en la ciudad. Le dio Inicio a la limpieza de terrenos y cañadas con basura acumulada de años. La recuperación, modernización y dotación de equipos y medicamentos a los hospitales, Activo el Plan de Seguro Vital con Buenos Ojos y la atención médico integral de los barrios igualmente las Jornadas del Programa de los Mercados Populares. Puso en funcionamiento el plan de dotación de transformadores eléctricos para apoyar la población que pasa hasta 3 días sin electricidad. Inicio el Programa de Becas Jesús Enrique Lossada, Coordino la activación del Instituto Niños Cantores del Zulia” y así sucesivamente, hoy “EL ZULIA VUELVE A BRILLAR “ahora nos toca a los Zulianos, mantenerlos y cuidarlos.