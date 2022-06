(27 de junio del 2022. El Venezolano).- La temporada de huracanes que dura seis meses se inició en mayo pasado, y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA) pronosticó que la actividad de estos fenómenos se va a incrementar por tercer año consecutivo, lo que está provocando que los floridanos empiecen a convencerse de que los sucesos meteorológicos extremos están relacionados con el cambio climático.

Lo anterior se desprende de un sondeo nacional realizado por la Fundación Robert Wood Johnson denominado: The Impact of Extreme Wheater on Views About Climate Policy en Estados Unidos, el que encontró que un 68 % de los floridanos reconoce que en los últimos cinco años sus vidas se han visto impactadas por huracanes u otro tipo de acontecimientos de clima severo.

Al respecto, Adriana Quintero, directora de la Diversity, Equity and Inclusion Energy Foundation, señaló: “El cambio climático está impactando seriamente la Florida y también está perjudicando nuestras preciosas playas y áreas naturales, de las cuales depende el turismo y nuestro estilo de vida”.

“Por eso los floridanos estamos tomando conciencia del cambio climático”, agregó, “y hacemos un llamado urgente al país y al mundo para que tomemos acción ahora mismo”.

Quintero también fue muy clara al enfatizar:

“El futuro de la Florida depende de nosotros, y podemos llevar al estado a un porvenir de energía limpia y tecnología avanzada, en lugar de seguir dependiendo de los combustibles fósiles que usaron nuestros abuelos y que no hacen más que contaminar nuestras playas, el agua y el aire, con lo que solo empeoran el cambio climático”.

Adriana Quintero / Dir. Diversity, Equity and Inclusion Energy Foundation

Desde el año 1870 el nivel del mar en Florida ha subido cerca de ocho pulgadas. Un 75 % de sus habitantes residen frente al mar y tienen que convivir con peligrosas inundaciones que los científicos atribuyen al efecto invernadero y al calentamiento de la atmósfera.

A pesar de eso y de los múltiples problemas a lo largo de las costas floridanas, algunas autoridades del estado por muchos años se han negado a reconocer que existe un serio problema del medio ambiente.

Eso quedó de manifiesto cuando el diario Miami Herald reveló en un artículo del 8 de marzo del 2015 que funcionarios de la Agencia de Protección del Medio Ambiente del estado prohibieron usar los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en cualquier comunicación gubernamental o en correos electrónicos.

Un 71 % de los consultados en el sondeo que experimentaron cuantiosos daños en sus propiedades causados por los fenómenos naturales extremos, dijeron que en ese tiempo no contaban con un seguro, o tenían uno que no cubría la totalidad de sus pérdidas.

Para empeorar la situación, los expertos vaticinan que Florida tiene un 75 % de posibilidades de ser impactada por un ciclón este año. Es la probabilidad más alta en cualquier estado del país.

El 2020 fue el más activo de la historia con 30 tormentas con nombre, y el año pasado fue el tercer año más activo con 21 tormentas con nombre. Además, el riesgo aumenta para que este 2022 se registren varios fenómenos de este tipo porque es un año de La Niña, lo que significa que la temperatura del agua de los mares es más cálida de lo normal.

Fueron 196 los floridanos que participaron en el sondeo que la Fundación Robert Wood Johnson realizó en conjunto con la National Public Radio (NPR) y la Harvard T.H. Chan School of Public Health en poco más de un mes: del 31 de marzo al 5 de mayo de este año.