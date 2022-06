(25 de junio del 2022. El Venezolano).- Las vacunas contra el COVID-19 salvaron casi 20 millones de vidas durante su primer año, pero se podrían haber evitado incluso más muertes si se hubieran alcanzado los objetivos internacionales para las inyecciones, informaron investigadores el jueves.

El 8 de diciembre de 2020, un empleado de una tienda jubilado en Inglaterra recibió la primera inyección de lo que se convertiría en una campaña mundial de vacunación. Durante los próximos 12 meses, más de 4300 millones de personas en todo el mundo hicieron fila para recibir las vacunas.

El esfuerzo, aunque empañado por persistentes desigualdades , evitó muertes en una escala inimaginable, dijo Oliver Watson del Imperial College London, quien dirigió el nuevo estudio de modelado.

“Catastrófico sería la primera palabra que me viene a la mente”, dijo Watson sobre el resultado si las vacunas no hubieran estado disponibles para combatir el coronavirus. Los hallazgos “cuantifican cuánto peor podría haber sido la pandemia si no tuviéramos estas vacunas”.

Los investigadores utilizaron datos de 185 países para estimar que las vacunas previnieron 4,2 millones de muertes por COVID-19 en India, 1,9 millones en Estados Unidos, 1 millón en Brasil, 631.000 en Francia y 507.000 en el Reino Unido.

Se habrían evitado 600.000 muertes adicionales si se hubiera cumplido el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de una cobertura de vacunación del 40% para fines de 2021, según el estudio publicado el jueves en la revista Lancet Infectious Diseases.

El hallazgo principal (se evitaron 19,8 millones de muertes por COVID-19) se basa en estimaciones de cuántas muertes más de lo habitual ocurrieron durante el período de tiempo. Usando solo las muertes reportadas de COVID-19, el mismo modelo arrojó 14,4 millones de muertes evitadas por las vacunas.

Los científicos de Londres excluyeron a China debido a la incertidumbre sobre el efecto de la pandemia en las muertes allí y su enorme población.

El estudio tiene otras limitaciones. Los investigadores no incluyeron cómo el virus podría haber mutado de manera diferente en ausencia de vacunas. Y no tuvieron en cuenta cómo podrían haber cambiado los bloqueos o el uso de máscaras si no hubiera vacunas disponibles.

Otro grupo de modelado utilizó un enfoque diferente para estimar que las vacunas evitaron 16,3 millones de muertes por COVID-19. Ese trabajo, del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud en Seattle, no ha sido publicado.

En el mundo real, las personas usan máscaras con más frecuencia cuando aumentan los casos, dijo Ali Mokdad del instituto, y la ola delta de 2021 sin vacunas habría provocado una respuesta política importante.

“Puede que no estemos de acuerdo con el número como científicos, pero todos estamos de acuerdo en que las vacunas contra el COVID salvaron muchas vidas”, dijo Mokdad.

Los hallazgos subrayan tanto los logros como las deficiencias de la campaña de vacunación, dijo Adam Finn, de la Escuela de Medicina de Bristol en Inglaterra, quien, al igual que Mokdad, no participó en el estudio.

“Aunque lo hicimos bastante bien esta vez, salvamos millones y millones de vidas, podríamos haberlo hecho mejor y deberíamos hacerlo mejor en el futuro”, dijo Finn.

La financiación provino de varios grupos, incluida la OMS; el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido; Gavi, la Alianza de Vacunas; y la Fundación Bill y Melinda Gates.