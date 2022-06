(25 de junio del 2022. El Venezolano).- Los líderes demócratas de todo el país prometieron el viernes ayudar a las mujeres que viajan para hacerse un aborto y proteger a las pacientes y a los profesionales médicos de ser perseguidos por las autoridades en los estados donde el procedimiento queda prohibido después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade _

En la costa oeste, los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon emitieron un “compromiso multiestatal” conjunto, diciendo que trabajarán juntos para defender a los pacientes y proveedores de atención.

En Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper, también demócrata, enfatizó la importancia de las elecciones de noviembre en el estado donde el Partido Republicano controla la Asamblea General pero carece de mayorías a prueba de veto para restringir severamente o prohibir el aborto.

“Los gobernadores demócratas son la última línea de defensa contra este tipo de proyectos de ley extremos”, dijo.

Fue una estrategia de la que se hizo eco el presidente Joe Biden, quien le dijo a la nación el viernes que las victorias demócratas a nivel estatal en noviembre podrían frustrar los esfuerzos para prohibir el aborto.

“El Congreso debe actuar y, con su voto, usted puede actuar”, dijo Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el plan de la costa oeste en una declaración en video con la gobernadora de Oregón, Kate Brown, y el gobernador de Washington, Jay Inslee.

“No importa quién sea o de dónde venga, Oregón no rechaza a nadie que busque atención médica”, dijo Brown.

Los tres estados anticipan una afluencia de personas que buscan abortos, especialmente a medida que los estados conservadores vecinos proscriben o restringen en gran medida el procedimiento.

Los gobernadores también se comprometieron a “protegerse contra la cooperación judicial y policial local con investigaciones, indagaciones y arrestos fuera del estado” con respecto a los abortos realizados en sus estados.

En otros lugares, algunas empresas reiteraron o anunciaron planes para ayudar a pagar los viajes de los empleados a otros estados para recibir atención reproductiva.

Por ejemplo, Starbucks, con sede en Seattle, dijo que reembolsará los gastos de viaje por aborto para los empleados inscritos en su plan de atención médica si no hay un proveedor legal disponible en su estado de origen o dentro de las 100 millas de su hogar.

El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, también dijo que trabajará para garantizar que su estado “da la bienvenida a cualquier persona que venga aquí para acceder al derecho fundamental a la justicia reproductiva”, y agregó que “ya está trabajando para proteger a los profesionales médicos que son procesados ​​en otros estados por proporcionar servicios esenciales de atención médica que son legales y están protegidos en Washington”.

Ferguson dice que tiene un equipo de 20 empleados que trabajan en temas de acceso al aborto.

En Sacramento, California, Newsom advirtió que los jueces conservadores de la Corte Suprema y los políticos republicanos “lo están persiguiendo” en temas que van más allá de la decisión del aborto y otro fallo esta semana que decía que los estadounidenses tienen derecho a portar armas de fuego en público para defensa propia.

Los líderes conservadores han telegrafiado su intención de revertir las leyes y decisiones legales sobre los derechos LGBTQ, sobre anticoncepción, el medio ambiente y en otras áreas, dijo Newsom.

"Esto no se trata solo de mujeres. No se trata solo de elección. No se trata solo de la libertad reproductiva: te persiguen", dijo.

Newsom promulgó un proyecto de ley destinado a proteger a los proveedores y voluntarios de aborto en California de las decisiones legales en otros estados que limitan los derechos reproductivos, parte de un paquete de más de una docena de proyectos de ley destinados a hacer de California un santuario para quienes buscan abortos.

Dijo que el presupuesto del estado incluirá $20 millones durante tres años para ayudar a pagar a las mujeres de otros estados para que aborten en California. El dinero se destinará a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las mujeres a pagar gastos como viajes, alojamiento y cuidado de niños.

Oregon ha codificado el derecho al aborto. La ley estatal se actualizó en 2017 y permite abortos tardíos y exige un seguro médico privado y Medicaid estatal para cubrir el procedimiento. Un fondo de $15 millones establecido por los legisladores estatales este año cubre los costos de los proveedores de servicios de aborto y pacientes sin cobertura de seguro o que viajan desde fuera del estado.

El fondo también busca ampliar el acceso al aborto en las comunidades rurales de Oregón, expresó AP.

Washington y Oregón limitan con Idaho, que tras el fallo del viernes prohibirá los abortos excepto en casos de denuncia de violación o incesto, o para proteger la vida de la madre.

El aborto ha sido legal en el estado de Washington desde un referéndum electoral estatal de 1970. Otra medida electoral aprobada por los votantes en 1991 afirmó el derecho de la mujer a elegir un aborto realizado por un médico antes de la viabilidad fetal y amplió y protegió aún más el acceso al aborto en el estado si se anulaba Roe v. Wade.

En California, el aborto fue prohibido en 1850, excepto cuando la vida de la madre estaba en peligro. La ley cambió en 1967 para incluir abortos en caso de violación, incesto o si la salud mental de la mujer estuviera en peligro.

En 1969, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la ley de aborto original del estado, pero dejó en vigor la ley de 1967. En 1972, un año antes de la decisión de Roe v. Wade, los votantes de California agregaron un “derecho a la privacidad” a la constitución estatal. Desde entonces, la Corte Suprema del estado ha interpretado ese derecho a la privacidad como un derecho a acceder al aborto.

Los gobiernos locales en los estados dijeron que también estaban listos para ayudar a proteger y brindar acceso al aborto. El condado más poblado del estado de Washington dedicará $1 millón en fondos de emergencia para ayudar a las mujeres que viajan al área de Seattle en busca de abortos tras la anulación de Roe v. Wade.