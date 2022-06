(24 de junio del 2022. El Venezolano).- Los venezolano residentes o no en el territorio nacional deben buscar afansamente el cambio social, alterar el orden establecido en las estructuras sociales vigentes, tanto a nivel institucional como a nivel político, económico, social y cultural.

Escrito por por Joaquín Chaparro Oliveros.

Marchemos juntos en procura de la justicia social, del bien común, de la libertad y la consolidación del sistema democrático, la gravedad de los hechos que nos afectan y nos afectarán las venideras décadas a los venezolanos (Sino giramos en 360©) imploran por un cambio, de una oposición, que al lado del régimen, unos más que otros, son rechazados …

Determinemos las causas que producen tal resistencia, obligando al ciudadano a retirar su apoyo actual a los factores opositores que componen al (G4), cosa de la cuál no me alegro, esto nos afecta de manera directa en nuestra calidad de vida, expectativas de futuro porque, en nuestro país, el porvenir está comprometido, es incierto.

Las exigencias, las demandas, los requerimientos de la gente, que políticamente llaman pueblo es urgente, es decisivo y puede ser elegido voluntariamente no es obligatorio al estado de cosas que actualmente vivimos los venezolanos atrapados por el desgobierno del socialismo del siglo XXI.

Venezuela tiene grandes deseos de transformación, de innovación, de sustitución, de nuevos líderes tema en el que coincido totalmente con Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, citó:

“El venezolano no es tan bruto ni ignorante como para que se encoja de hombros ante todo lo que estamos sufriendo. El problema es que no tiene referentes y opta por padecer. Hay la necesidad de un liderazgo que no va ser nunca un santo de altar solo con cualidades, sin defectos, pero se le exigirá tener por delante un programa de acción y valores sólidos que generen igualdad de oportunidades y ocasiones para crecer” fin de la cita.

Concluyó, interpretando a mi manera las palabras de Monceñor Baltazar Enrique:

“Dios creo al hombre con errores, fallas y defectos” … Miren a Maduro.

@joaquinchaparro / Demócrata Cristiano.&