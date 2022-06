(24 de junio del 2022. El Venezolano).- La Corte Suprema de Estados Unidos publicó en definitiva el viernes la decisión de anular el histórico fallo Roe vs Wade, de 1973, el cual en su día reconoció el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país; nueva decisión que ahora se considera una victoria trascendental a republicanos y religiosos conservadores que quieren limitar o prohibir el procedimiento.

El tribunal, en un fallo de 6-3 impulsado por su mayoría conservadora, confirmó una ley de Mississippi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. La votación fue de 5 a 4 para anular a Roe, y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió por separado para decir que habría defendido la ley de Mississippi pero no habría dado el paso adicional de borrar el precedente por completo.

Los jueces sostuvieron que la decisión Roe vs Wade que permitió abortos realizados antes de que el feto fuera viable fuera del útero (entre las semanas 24 y 28 de embarazo) se decidió, según ellos, incorrectamente porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto.

Ya en el mes de mayo se filtró una versión preliminar del fallo escrito por el juez conservador Samuel Alito que indicaba que era probable que el tribunal anulara a Roe, lo que provocó una tormenta política. El fallo del viernes escrito por Alito siguió en gran medida su borrador filtrado.

“La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito en el fallo.

En 1973, el fallo del caso Roe vs. Wade reconoció que el derecho a la privacidad personal bajo la Constitución de los Estados Unidos protege la capacidad de una mujer para interrumpir su embarazo. La Corte Suprema en un fallo de 1992 llamado Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania vs Casey reafirmó el derecho al aborto y prohibió las leyes que imponen una “carga indebida” sobre el acceso al aborto, señaló Telesur.

Sin embargo, una reciente ley de Mississippi había sido bloqueada por los tribunales inferiores como una violación del precedente de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto. Pero al eliminar el aborto como un derecho constitucional, el fallo restaura la capacidad de los estados para aprobar leyes que lo prohíban.

Veintiséis estados, poco más de la mitad de la nación se consideran seguros o probables de prohibir ahora el aborto. Mississippi se encuentra entre los 13 estados que ya cuentan con las llamadas leyes desencadenantes diseñadas para prohibir el aborto si se revocara Roe vs. Wade.