(24 de junio del 2022. El Venezolano).- El actor de películas como ‘El Club de la Pelea’ y ‘Sr. y Sra. Smith’ ha anunciado que su tiempo en Hollywood no va más.

Brad Pitt confesó que durante un tiempo luchó contra una fuerte adicción al alcohol y el tabaco, reseñó El Heraldo.

En una entrevista para la revista GQ, de Estados Unidos, el actor habló por primera vez sobre su problema de adicción.

“Yo no tengo la habilidad de fumarme uno o dos al día, no está en mí. Me aviento de manera completa y eso me iba a destruir, así que dejé de fumar completamente”, afirmó Brad Pitt agregando que desde el inicio de la pandemia ha decidido tener un estilo de vida más sano.

Aparte de su lucha interna, el actor confesó haberse sentido solo durante un tiempo. “Siempre me he sentido muy solo en la vida. Solo creciendo como niño, solo allá afuera y no es hasta recientemente que he sentido la necesidad de abrazar más a mis amigos y familia”, concluyó Pitt en su entrevista.

Luego de esto, Brad Pitt confiesa que su tiempo en las pantallas gigantes ha llegado a su fin, “soy una de esas criaturas que habla a través del arte. Simplemente quiero estar creando cosas. Si no estoy creando, me estoy muriendo”, agregó el actor haciendo referencia a que incursionará en el mundo de la producción.