(23 de junio del 2022. El Venezolano).- El excandidato presidencial de Colombia e Ingeniero, Rodolfo Hernández, aseguró que aceptará un curul en el Senado de la República, el cual se le otorga automáticamente por haber pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé”, manifestó por medio de un comunicado, reportó,