(21 de junio del 2022. El Venezolano).- A los agentes de policía de Chicago ya no se les permitirá perseguir a personas a pie simplemente porque huyen o los persiguen por delitos menores, dijo el departamento el martes, más de un año después de que persecuciones a dos pies terminaron con agentes que dispararon fatalmente a un niño de 13 años. niño mayor y hombre de 22 años.

La nueva política se adhiere estrechamente a un borrador de política implementado después de esos tiroteos y le da al departamento algo que nunca ha tenido: reglas permanentes sobre cuándo los oficiales pueden y no pueden participar en una actividad que puede ponerlos en peligro a ellos mismos, a aquellos a quienes persiguen y transeúntes

“La seguridad de los miembros de nuestra comunidad y nuestros oficiales sigue siendo el núcleo de esta nueva política de persecución a pie”, dijo el superintendente David Brown en un comunicado anunciando la política, que se implementará a fines del verano. “Colaboramos internamente con nuestros oficiales y externamente con nuestros residentes para desarrollar una política en la que todos tengamos interés”.

Según la política , los oficiales pueden perseguirlo si creen que una persona está cometiendo o está a punto de cometer un delito grave, un delito menor de Clase A, como agresión doméstica, o una infracción de tránsito grave, como conducir ebrio y carreras callejeras que podrían causar lesiones a otros.

Los oficiales no podrán perseguir a las personas a pie si sospechan que cometen delitos menores, como infracciones de estacionamiento, conducir con licencias suspendidas o beber alcohol en público. Pero aún tendrán discreción con las personas que han determinado que están cometiendo o están a punto de cometer delitos que representan “una amenaza obvia para cualquier persona”.

Quizás lo más significativo es que la política deja en claro que los días en que los oficiales los perseguían solo porque alguien intenta evitarlos han terminado.

“Las personas pueden evitar el contacto con un miembro por muchas razones distintas a la participación en actividades delictivas”, establece la política.

Los nombres de Adam Toledo , de 13 años y Anthony Alvarez, de 22 años , que estaban armados cuando huyeron de la policía en persecuciones separadas de marzo de 2021, no se mencionan en el comunicado de prensa que anuncia la política ni en la política en sí. Pero esas actividades, en particular la de Álvarez, ensombrecen la política, destacó Local 10.

La alcaldesa Lori Lightfoot exigió que el departamento creara una política provisional después de los tiroteos y el principal fiscal del condado criticó duramente a la policía por la persecución de Álvarez. También parece que el departamento de policía se esforzó por prohibir ese tipo de persecución a pie.

Según la política, aparentemente no se habría permitido la persecución de Álvarez por dos razones clave. Primero, cuando la policía lo persiguió por una infracción de tránsito, sabían quién era y dónde vivía, dijo la fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, a los periodistas en marzo cuando anunció que los oficiales involucrados en los dos tiroteos no serían acusados. En segundo lugar, los oficiales ya no pueden perseguir a pie a personas sospechosas del tipo de delito menor que condujo a la persecución.

La política incluye una serie de circunstancias en las que un oficial debe cancelar una persecución, incluido el requisito de que la persecución debe terminar si un tercero resulta herido y necesita atención médica inmediata que nadie más puede brindar. Si los oficiales se dan cuenta de que no saben exactamente dónde están, lo cual es posible en una situación caótica en la que corren por callejones y entre casas, deben detenerse. Y si no pueden comunicarse con otros oficiales, ya sea porque se les caen las radios o por otra razón, deben detenerse.

La política también recuerda a los oficiales que ni ellos ni sus supervisores serán criticados ni sancionados por decidir en contra de una persecución a pie o cancelarla.

Los oficiales también tienen prohibido provocar persecuciones, como emplear una táctica en la que aceleran en sus patrullas hacia un grupo de personas, se detienen repentinamente y saltan “con la intención de detener a cualquiera del grupo que huya”.

La ciudad ha estado esperando una política desde mucho antes de los fusilamientos de Toledo y Álvarez.

Hace cinco años, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un informe mordaz que decía que demasiadas persecuciones policiales en la ciudad eran innecesarias o terminaban con oficiales disparando a personas a las que no tenían que disparar. Y hace tres años, un juez firmó un decreto de consentimiento que incluía el requisito de adoptar una política de persecución a pie.