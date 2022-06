(21 de junio del 2022. El Venezolano).- Como todos sabemos, junio es el Mes del Orgullo y es un momento para que la comunidad LGBTQ+ se reúna y celebre estar orgullosa.

Durante mucho tiempo (y todavía es cierto para algunos hoy en día), salir del armario era algo inimaginable, por lo que se crearon los festivales del Orgullo para que las personas queer pudieran tener un espacio para ser ellos mismos y crear una comunidad propia.

Las personas queer ciertamente han recorrido un largo camino en Estados Unidos, y una pequeña parte de eso se debe a los aliados heterosexuales que apoyaron a la comunidad LGBTQ cuando luchaban por sus derechos (y aún continúan haciéndolo hoy).

Estoy seguro de que la mayoría de las personas probablemente se consideran un aliado, pero si el Mes del Orgullo te hace pensar en cómo puedes hacer un mejor trabajo para presentarte a la comunidad LGBTQ+, aquí hay algunas formas en las que puedes pensar de manera diferente acerca de ser un aliado.

Me gusta mucho esta lista de formas en las que puedes ser un mejor aliado y amigo de GLAAD , así que voy a compartir algunos de sus puntos y dar más detalles.

ser un oyente

Honestamente, es bueno estar en cualquier aspecto de tu vida, pero especialmente cuando intentas ser amigo de una persona queer. Escuche lo que tienen que decir, tenga un poco de empatía y tal vez intente relacionarse con ellos en algún nivel. Encuentra algo en común siendo un oyente activo.

Se de mente abierta

Esto va de la mano con ser un buen oyente, pero tener la mente abierta es una de las mejores cosas que puede ser un aliado. Es posible que no pueda relacionarse con alguien que decide que no es binario, pero si escucha su historia y está abierto a escuchar una nueva perspectiva, es posible que pueda comprender a esa persona mucho mejor.

Sea inclusivo e invite a amigos LGBT a pasar el rato con sus amigos y familiares

Ser inclusivo es de lo que se trata ser un aliado. Si tiene un nuevo compañero de trabajo que se identifica como LGBTQ+, invítelo a sentarse con usted en el almuerzo o a tomar algo después del trabajo algún día. Hacer que una persona queer se sienta más incluida en el grupo está siendo un fantástico aliado.

No asumas que todos tus amigos y compañeros de trabajo son heterosexuales

Hay todo tipo de personas que caen bajo el paraguas LGBTQ+, por lo que nunca es seguro asumir que el hecho de que una persona actúe o parezca heterosexual significa que en realidad lo es. Si alguien está listo para hablar contigo, lo hará. Solo dales tiempo.

Los comentarios y chistes anti-LGBTQ+ son dañinos

Parte de ser un aliado es hacer el trabajo cuando no estás cerca de personas LGBTQ+. Si escuchas a alguien decir algo homofóbico o dañino sobre una persona queer, dile a esa persona que no está bien. Obviamente, no te pongas en peligro, pero si se trata de un amigo cercano o un familiar tuyo, hacerles saber que no soportarás escuchar declaraciones homofóbicas puede ser de gran ayuda.

Enfréntate a tus propios prejuicios y prejuicios, incluso si es incómodo hacerlo.

No nos gusta pensar que tenemos prejuicios o prejuicios contra alguien, pero lo más probable es que tengas algunos y ni siquiera lo pienses inconscientemente. Puede que le guste su compañera de trabajo lesbiana, pero ¿se sentiría diferente si su hija se declara como tal? Pensar mucho y críticamente sobre ese tipo de cosas puede convertirlo en un mejor aliado.

Creen que todas las personas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual, deben ser tratadas con dignidad y respeto.

Esta es una especie de regla de oro de todo, ¿verdad? No importa cómo se vea una persona o cómo se exprese, merece ser tratada con respeto. Si alguien ve que tratas a una persona queer con el mismo respeto que a los demás, también puede inspirarlos a convertirse en aliados. Es predicar con el ejemplo que también puede cambiar a otras personas.