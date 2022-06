(20 de junio del 2022. El Venezolano).- El organismo rector de la natación mundial prohibió a las mujeres transgénero competir en eventos femeninos a partir del lunes. Los miembros de la federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional para administrar competencias internacionales en deportes acuáticos, FINA adoptaron ampliamente una nueva “política de inclusión de género” el domingo que solo permite a los nadadores que hicieron la transición antes de los 12 años competir en eventos femeninos. La organización también propuso una “categoría de competición abierta”.

El 71,5% de los representantes de las federaciones nacionales que conforman la FINA votaron a favor del nuevo reglamento de inclusión de género durante el congreso extraordinario del ente rector el domingo de acuerdo a lo que dice AP. “Esto no quiere decir que se aliente a las personas a hacer la transición a la edad de 12 años. Es lo que dicen los científicos, que, si haces la transición después del comienzo de la pubertad, tienes una ventaja, lo cual es injusto”, explicó James Pearce, portavoz del presidente de la FINA, Husain Al-Musallam.

“No están diciendo que todos deberían hacer la transición a los 11 años, eso es ridículo. No puedes hacer la transición a esa edad en la mayoría de los países y, con suerte, no te animarán a hacerlo. Básicamente, lo que están diciendo es que no es factible que las personas que han hecho la transición compitan sin tener una ventaja”.

Pearce confirmó que actualmente no hay mujeres transgénero compitiendo en los niveles de élite de natación. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero acaba de reducir su edad mínima recomendada para comenzar el tratamiento con hormonas de transición de género a 14 años y algunas cirugías a 15 o 17.