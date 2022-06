(20 de junio del 2022. El Venezolano).- Es un decir desde hace mucho tiempo atrás, se le adjudica a Jesucristo, cuando le preguntaron los fieles, si era justo pagar tributo al Cesar, a lo que Jesús de Nazaret, respondió. “Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Sin duda alguna hoy la utilizo yo, para decirle al pueblo venezolano, sobre todo al zuliano, que es muy justo, significar, el reconocimiento de los méritos de quien los merece, sin querer comparar al gobernador zuliano, con el mandatario romano Julio Cesar y mucho menos con Jesucristo, pero en este momento MANUEL ROSALES, despues de una demostración de ser el único candidato de oposición, cuando hoy significa un ejemplo, sobre todo, para los politiqueros de oficio, en cualesquiera de las situaciones políticas, en mi caso, sin posición política, me atrevo afirmar que Rosales gano las elecciones en el Zulia, cuando el resto de los partidos de oposición venezolanos perdieron y desde que recibió la Gobernación del Estado Zulia, con un ejercicio digno de un “David”, como un político de altura, haciendo lo que hace muchísimos años no se veía, ni se sentía, en verdad una gestión de multiplicada ejecución, siendo la comidilla y el decir de la alabanza de un pueblo, que es capaz de reconocer la labor, dedicación y ejercicio de una profesión y la filosofía de algún político del pasado y mucho menos de la actual. Aun cuando hubo de tener que cumplir la orden del Presidente actual, presentarse como una muestra de poder, criticable por unos, pero alabada por otros, fue la mejor decisión tomada por Rosales, para poder cumplirle al Zulia, quienes le demostraron estar con él.

Comenzó su obra con el rescate de la casa de la Constitución, donde se encontraba la sede de la Academia de la Historia del Zulia, creada en 1940 y destrozada, cancelada, anulada, disipada, excluida, discriminada y como se quiera decir, por pasados gobiernos, como es el caso del gobernador auto impuesto, pasado, bandido, criminal, deshonesto y por supuesto “que sabe el burro de caramelos, si nunca los ha comido” o sea ignorante. Gracias a la gestión de la Directiva de dicha Academia, con el Dr. en medicina y profesor titular de LUZ, Edixon Ochoa, como Vicepresidente de la Academia y el Gobernador Manuel Rosales Gobernador, se recuperó de inmediato.

Es importante dar a conocer no solo la impresión o el estímulo, de quien lo hace bien, en la misma prospectiva, o sea estas causas que revelan el beneficio de los factores de poder, con la misma intención con la que desacreditamos es justo reconocer la evolución de las cosas o hechos buenos de un personaje y una región; yo como Militar apolítico y no perteneciente a ningún grupo o partido político, con la previsiones y las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. No se trata de venir del exterior a decir que Venezuela es una maravilla, no es cierto, cada día va peor, pero reconocer el trabajo de uno u otro no es reconocer el trabajo y la gobernabilidad de un gobierno en Venezuela, que no sirve para nada, son muy pocos lo que hacen por este país y no es precisamente el grupo gubernamental del mismo, tampoco los militares vendidos e irresponsables. Por eso hay que acentuar “”AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR.”