(20 de junio del 2022. El Venezolano).- Destin Daniel Cretton y Andrew Guest (guionista y productor de comedias como Brooklyn Nine-Nine y Community) se encuentran embarcados en un nuevo proyecto que se viene pensando desde hace varios años entre Marvel y Disney+.

Se trata de una serie de acción que tendrá como protagonista al superhéroe Wonder Man, reportó Fayerwayer.

Guest se ocupará de darle forma al guion mientras que Cretton se centrará en la producción y tal vez dirija algún episodio. Luego del éxito de Shang-Chi, Cretton es el nuevo niño mimado dentro de Marvel, razón por la cual forma parte de esta nueva propuesta. Aunque aún se encuentra en etapa preliminar de desarrollo, se estima que las grabaciones de Wonder Man comenzarían en 2023.

Pero, ¿quién es este superhéroe? Se trata de uno de los personajes más antiguos de Marvel, que fue introducido por primera vez en 1964 en las páginas de Avengers No 9. En ese momento no era un héroe sino un villano y solo aparecía esporádicamente. Recién en 1970, Wonder Man comenzó a recibir el tratamiento de héroe y Vengador. Ya para 1980 el personaje tomó un nombre, Simon Williams, conocido por ser miembro fundador de Los Vengadores de la Costa Oeste con sede en Los Ángeles. En su caracterización llevaba un pullover de cuello alto, una campera roja y anteojos de sol. Wonder Man tiene en su haber una historia de amor por el personaje de Wanda/Bruja escarlata, después de su vínculo con Vision, reseñó Miami Diario.