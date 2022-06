(20 de junio del 2022. El Venezolano).- Históricamente una de las figuras de organización popular más importante que el chavismo ha promovido en el país han sido los consejos comunales. Sin embargo, con la crisis económica y los cambios de política por parte del gobierno, estos fueron poco a poco reemplazados.

Ahora, en los años previos a una elección presidencial en la que Maduro buscará su reelección, estos consejos están siendo reimpulsados desde Miraflores.

El reimpulso a las organizaciones de base del llamado Poder Popular, se vio por primera vez en la elección del 21 de noviembre de 2021, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) estableció el llamado “1×10” como su estrategia central para lograr votos.

El “1×10” en teoría era simplemente que cada dirigente de base del chavismo tenía que presentar y registrar a 10 personas como votantes asegurados. No obstante, transcurrida la elección, el chavismo siguió usando el método para monitorear el funcionamiento del gobierno. Se le llamó “1×10 del Buen Gobierno”.

Al frente de esta política de monitoreo constante quedaron los consejos comunales, los cuales de acuerdo con el propio Nicolás Maduro, son los encargados de obtener los datos de las personas y hacer el seguimiento en el sistema 1×10.

Jorge Arreaza, antiguo canciller de Maduro y candidato derrotado del chavismo para la elección de Barinas, fue puesto al frente del Ministerio de las Comunas y ha sido el encargado de dar ese empuje para la reactivación de los consejos comunales.

“Deben ser articuladores con el Gobierno en su institucionalidad, deben tener el compromiso de bajar a los ministerios y los despachos en Caracas –como el partido del Gobierno que somos– las diferentes necesidades que se presenten y de esta manera, trabajar junto a los equipos ministeriales y las secretarías de las gobernaciones con los diferentes comités que tenemos activos como el de salud, alimentación y educación, para hacer del Gobierno algo realmente revolucionario”, dijo Arreaza el pasado 16 de junio.

El impulso a los consejos comunales también se vio reflejado en la creación de una nueva plataforma automatizada por orden de Maduro para que puedan constituirse de nuevo, solicitar recursos y desarrollar proyectos sin “tener que lidiar con la burocracia”.

“Se creó la página comunas.gob.ve, ahí puede escanear sus actas de asamblea, llenar los resultados de la votación, colocar los nombres de los voceros y las voceras, y ahí mismo el sistema le da el certificado, su acta de nacimiento y no tiene que hacer cola, no tiene que pagarle a nadie”, expresó Maduro en un acto el 1° de junio.

¿Comunidad o partido?

En las comunidades ven con precaución este proceso de renovación de los consejos comunales, pues algunos vecinos piensan que tienen un fin más partidista que la búsqueda de un nuevo liderazgo para procurar soluciones en materia de servicios básicos y atender las necesidades de la población.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, dijo que desde hace tiempo se ha denunciado el retraso en la actualización de los consejos comunales así como la intención de imponer en esas instancias de participación a estructuras partidistas como Clap, UBCH y las comunas.

Tienen una política que, si no hay presencia del oficialismo, si no hay mayoría, no renuevan los consejos comunales. Con el uso del Clap como mecanismo, al tener el control de la comida le da mucha fuerza a la hora de una elección, lo utilizan como un mecanismo partidista y de influencia hacia la comunidad”, explicó.

Javier Martínez, dirigente social del municipio Sucre y miembro del partido Fuerza Vecinal, afirmó que ha tenido relación fundamental con el consejo comunal de Santa Eduvigis, Sebucán y Santa María, que fue fundado en 2010, pero que no ha sido posible renovar la junta directiva la cual se encuentra en manos del Estado. A eso se le suma el desaliento de los vecinos que no quieren participar porque “se ven opacados y manipulados por la gente que está a favor de Maduro”.

Las principales necesidades de esa comunidad no son resueltas por el actual consejo, sino por la misma dirigencia vecinal y los dirigentes políticos. Allí se entregan las bolsas (Clap) que no llegan a gran parte de los sectores de Santa Eduvigis, Sebucán y Santa María, solo a un grupo selecto le llega el beneficio de la alimentación”, dijo Martínez.

Lea completo en Crónica Uno.