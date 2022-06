(19 de junio del 2022. El Venezolano).- “Puede haber debates y gente que echa leña a la hoguera para provocar un incendio, pero España es la madre patria. Eso es una realidad”. Antonio Ledezma reflexiona en El Debate sobre la ola antiespañola que se ha extendido los últimos años de norte a sur de América.

El alcalde de Caracas, que fue despojado de su cargo, “secuestrado” y que logró fugarse de la dictadura de Nicolás Maduro, acaba de publicar La tumba, un libro que sacude la conciencia de demócratas y de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Ledezma explica las razones del título: “Porque Venezuela es la tumba de los derechos humanos”.

En una entrevista en el portal Debate fue consultado sobre en qué punto se encuentra Venezuela, en la que Ledezma afirmó que “el Estado se ha degradado de tal manera que en el país no hay ni siquiera una dictadura convencional como la que funcionaba en los tiempos de Pinochet o aquí en los de Franco. Entonces, por ejemplo, había códigos, leyes e instituciones. En Venezuela tenemos una copia al carbón de Somalia”.

¿Domina Nicolás Maduro todos los poderes del Estado?

Los controla como un titiritero. No hay justicia, el poder Legislativo no es más que una comparsa de personas que se mueven al compás de los intereses de la dictadura… La Fiscalía no actúa de buena fe, sino como un operador político que monta expedientes para los que rodean a Maduro… Esa, es la realidad de Venezuela.

Hay 18.000 bandas y mega bandas, que son las organizaciones especializadas en secuestros, asaltos, robos y sicariato

¿El poder está únicamente en sus manos o es compartido?

En Venezuela no hay un Gobierno, hay una corporación criminal. El territorio se lo han repartido entre grupos de delincuentes. Las narcoguerrillas de las FARC y el ELN operan en sus parcelas, hay contabilizadas 18.000 bandas de un mínimo de tres integrantes. Luego están las llamadas mega bandas, que son las organizaciones especializadas en secuestros, asaltos, robos y sicariato (asesinos a sueldo). Estas actúan en combinación con otras que controlan una cárcel desde donde ordenan cometer los delitos mencionados… Es un país en manos del hampa.

