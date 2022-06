Caiga Quien Caiga

Los escenarios políticos en el país, generan múltiples situaciones de los actores, de esta obra de teatro que escenifica Venezuela: ¿Existe realmente un marco serio de democracia para plantearse unas elecciones presidenciales en el 2024? ¿Tanto ha cambiado el régimen de Nicolás que es posible contemplar una participación en este marco de acciones?

Hay muchas razones que justifican una participación en las elecciones presidenciales. Mis observaciones parte de la fecha. Porque esperar al 2024 y no hacerlas el año que viene, con primarias previas. Hay que blindar la pulcritud del proceso y no creo que el CNE y sus mecanismos lo garantice.

Lo mismo señalamos del diálogo.Celebrar un preacuerdo sin que una de las partes presente garantías de buena fe, como serían la liberación de presos políticos, el cese de la censura y de la persecución a los medios, entre otras, no contribuye en la tarea de generar confianza..

EL JUEGO DE NICOLÁS Y EL JUEGO DE GUAIDÓ

Es evidente que Maduro juega a desconocer el resultado y hasta la calificación de Cumbre democrática, lo sucedido en Los Ángeles Estados Unidos. Su gira por medio oriente intenta demostrar que él, sí tiene apoyo y la ayuda de López Obrador, el discurso de Fernández y la ausencia de varios como Bukele de El Salvador, fortaleció esa idea empero no lo suficiente.

Maduro se considera agredido, igual que Guaidó.

Maduro está muy dolido. Lo imaginamos buscando una rocola y colocando el G4 (Por lo menos así lo tenía el bar 13 Rojo en la Avenida Bella Vista de Maracaibo) con la canción mexicana del Rey. Otros me dicen que la que colocó fue la de Juan Gabriel “Hasta que te conocí…” recordando su pasado como canciller cuando habló con Joe Biden.

Agresión a Guaidó o el nuevo montaje interino

Entre las defensas escogidas por el representante máximo del gobierno de “internet” indica, que fue una minoría la agresora.

Si fueron cuatro (4) “pelagatos” o no llegaron a veinte (20), ¿dónde está el pueblo que dice tener a Guaidó? No se que pensar. La presencia de diputados y dirigentes del PSUV deja claro una participación, no obstante recuerdo la olla montada en la avenida Francisco Fajardo hace unos dos años, donde participaron agentes del SEBIN, o la otra olla del estacionamiento sin saber que había cámaras, que dejaron al descubierto la obra que se quería vender.

La cosa no está clara. Guaidó busca desesperadamente un espacio pues está de último en las preferencias y de primero en el nivel de rechazo y eso lo saca del juego presidencial de las primarias.

Un Clavo saca otro clavo:

Lo evidente es que con el show de la agresión, Guaido quiere “sacarse” el clavo de la cumbre. No lo invitaron y como premio de consolación presuntamente lo llamó el presidente Biden, aunque nadie publicó ese audio. Tampoco vimos una participación de sus representantes directos en Estados Unidos.

Si se, en el caso del Zulia que uno de los actores chavistas, José Camargo de los Circulos Bolivarianos, es muy amigo de quien dirige la inexistente Voluntad Popular en la región Eduardo Vale y ambos necesitaban figurar.

Se trató de una suerte de “simbiosis política”.

Tiene razón Darwin Chávez en su columna cuando afirma que detrás está Diosdado. No sería la primera vez. Camargo es “íntimo” de una pariente del hombre del mazo.

CICERÓN me confirma una nueva reunión del “interino” con Diosdado, aunque está vez verificó que no hubiesen cámaras.

No creo que fue “show” lo de Cojedes sino un error de cálculo y torpeza chavista.

Ustedes creen que si realmente Guaidó representará un peligro para el régimen, ya no estaría detenido… Por algo está preso Javier Tarazona por ejemplo.

Cómo han cambiado las cosas desde 2019. Perdió el pueblo que ayer lo defendía. Eso era impensable que le sucediera a quien dice ser presidente.

¿Por qué Nicolás comete tal error victimizando a quien perdió la calle y el apoyo popular?. Mal pueden sacarlo de la calle si en ella no cuenta, no existe.

Guaidó desconoce una realidad: Al pueblo venezolano no le gustan los candidatos “débiles”, que vivan “chillando” como decía Chávez que conocía bien al electorado. Ese papel de ser el “Coyote Político”, que siempre le salen mal las cosas y termina agredido, causara risa, burlas, no genera sentimientos de atracción política.

Los CaigaQuienCaiga de esta semana

VENEZUELA sigue siendo un riesgo país

Tiene el nivel más alto de latinoamérica. Podemos decir que simplemente está “menos malo”. El nivel de dificultad sigue siendo muy alto.

CÉSAR PÉREZ VIVAS Outsider

Cesar Pérez intenta buscar un lugar en la salida del clásico presidencial. Su esfuerzo lo lleva a representar un “outsider”, muy necesario en la nación. ¿Cómo quitarse la chaqueta verde? o ha decidido dejarsela. El segmento de mayor participación electoral en Venezuela, aún no lo percibe.

EL CANDIDATO QUE NO APARECE ES EL QUE POR AHORA ES

Manuel Rosales está muy por encima de las otras candidaturas. Su movimiento político no es el más débil y tiene presencia nacional. No es verdad que tiene como techo el Zulia, aunque si ese fuera el caso, arranca con lo que ninguno tiene: Unos 400 mil votos mínimo.

Donde yerra Rosales es en las alianzas con sectores que militaron y hasta fueron candidatos en el chavismo. No les puede decir que no, tampoco puede mostrarlos. Como dice el libro Eclesiastés, todo tiene su tiempo.

Esto puede frenar su crecimiento e incluso hacerlo perder espacios. Está obligado a poner orden en casa. El problema es que sus mayores rivales son sus aliados, quienes se nutrieron de él como portaaviones.

Igual que María Corina se equivoca al mostrar interés en el campo ideológico, la diferencia es que su gestión es considerada de buena a excelente y el pueblo vota por “realidades”, antes que por discursos.

COLOMBIA Influye

El resultado electoral del vecino país tendrá repercusión en Venezuela.

Maduro y el chavismo están con Petro. El G4 o plataforma unitaria murió con Uribe y María Corina, jugando al triunfo del Trump Colombiano.

Se dice que parte del G4 se ha acercado a Gustavo Petro.

Yo he visto “muertos cargando basura” y pudiera el resultado de Colombia el domingo marcar la ruta de una nueva era política para latinoamérica.

GOBIERNO ARGENTINO pretende silenciar el caso de avión venezolano con tripulantes iraníes, vinculados al terrorismo mundial.

MEGANALISIS Y EL RECHAZO DE POSIBLES CANDIDATOS

Primero Justicia tiene el dirigente con mayor rechazo y Voluntad Popular el segundo. Curioso. Los dos partidos más jóvenes son los más rechazados. Su praxis resultó peor que la de las viejas estructuras y líderes…cosas veredes Sancho

El sociólogo Arciniegas escribe: “Se vienen varias crisis en el mundo del alimento el próximo semestre”: 1) Crisis de la reducción de la producción global de soja, que va a afectar los precios del alimento balanceado y las grasas. Ya es un hecho una caída del 7% neta de la producción; 2) Crisis de los precios de los productos ganaderos, hay una caída neta a nivel global de la producción de carne cercana al 4% y de leche cercana al 7%; 3) Crisis de la disposición de trigo, podría suceder que 1/6 del trigo deje de estar en el mercado, con el consiguiente incremento de los precios y los demás cereales impactados por desvío de demanda; 4) Agudización de la crisis del fertilizante, en especial de la Urea, que se traducirá en caídas generales en los rendimientos…

Es imposible que el impacto de esas 4 crisis no se traduzca en estrés y precariedad alimentaria y en conflictividad social.

“Es tiempo de hacer política. De encauzar las demandas, señala Arciniegas.

