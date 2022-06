(17 de junio del 2022. El Venezolano).- La Copa Davis es una competición internacional de tenis organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). A diferencia de la mayoría de los torneos de tenis internacionales, en la Copa Davis no participan jugadores a título individual, sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por su federación nacional deportiva.

Venezuela para esta edición se encuentra en el grupo III, luego de haber tenido un descenso que marcó precedentes debido al récord negativo de 0-­‐4 que dejó bajo el mando del antiguo capitán Maurice Ruah. En este Grupo III, Venezuela estará acompañada por 7 países, Bahamas, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

El formato de juego, constará de dos grupos de cuatro países cada uno, donde en cada grupo se enfrentarán en un round robín, destacando que los cabeza de serie de cada uno, serán Venezuela y Paraguay.

Este formato por grupo dará la posibilidad a los países participantes de que tres de ellos puedan ascender a los PLAY OFF del grupo mundial II, destacando que las dos naciones que terminen en el primer lugar ascenderán directamente., mientras que los segundos lugares jugarán los PLAY OFF para determinar el tercer ascenso. Los dos países que se ubiquen en las últimas posiciones, tendrán que jugar los PLAY OFF de permanencia.

El equipo

Vuelve a la acción con la camiseta nacional, la raqueta número uno de Venezuela, Ricardo Rodríguez, quien por tener diferencias con al antiguo capitán Maurice Ruah, no había sido del equipo en los torneos pasados, ahora con un objetivo y una meta clara, la cual es llevar de nuevo al tenis al grupo 2 de la Davis, regresa para sumar los puntos y las victorias necesarias.

La generación de relevo también será parte de este objetivo aguerrido y esta meta por cumplir para Venezuela, se trata del zurdo Brandon Pérez quien aspira y espera que el tenis venezolano tenga los éxitos del pasado.

La delegación nacional la completan los debutantes Rafael Abdul y el juvenil número uno de Venezuela Francisco Sinopoli.

Dirección técnica y capitanía

Esperando que la FVT acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para nuevas elecciones, el ente olímpico nacional COV y el Instituto Nacional de Deportes IND, han asignado un coordinador de enlace en aras de que sus atletas puedan regresar con tranquilidad y seguridad a las diferentes competencias internacionales, en especial a las del ciclo olímpico, este coordinador trabajará junto al destacado profesional Román Recarte, quien es el director técnico.

Resaltar que Recarte Director Técnico, también asumirá las riendas como capitán, destacando el llamado nuevamente de 4 jugadores (mencionados anteriormente) para conformar el equipo, evento pensando en la generación de relevo del tenis nacional e incorporando a los llamados a jugadores que actualmente están en el tenis universitario.

Importante señalar, que para la capitanía de Copa Davis, a futuro se realizará, un proceso de postulaciones con nombres que ya han manifestado su interés de ser parte, tales como; Harold Castillo, Juan Carlos Bianchi, Frank Torrealba y un grupo de ex jugadores que presentarán un proyecto no solo para los élites sino también para las categorías inferiores (nombres que daremos próximamente cuando se nos de la información completa).

La Sede

Este Grupo III del tradicional evento se disputará en el Costa Rica Country Club, ubicado en la ciudad de Escazú. La superficie para jugar será dura, y las fechas de este evento serán del 22 al 25 de junio.

Venezuela estará partiendo a Costa Rica, el próximo sábado 18 de Junio, con la firme intención de poder ascender en este deporte y conseguir una nueva oportunidad de ser sede de este tradicional evento tenístico, un veto que ha dado la Federación Internacional de Tenis a Venezuela, por mas de 7 años, una restricción que afecta a nuestros atletas, al futuro del tenis venezolano, la cual va en contra de la carta olímpica que inspira e impulsa la integración de los países para albergar diferentes citas deportivas.