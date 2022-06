(17 de junio del 2022. El Venezolano).- En un movimiento inusual para lo que ha sido una oferta inusual de adquisición de Twitter por parte del hombre más rico del mundo, el CEO de Tesla, Elon Musk, se reunió virtualmente con los empleados de la plataforma social el jueves, a pesar de que su oferta de $ 44 mil millones aún no se ha completado.

“La confianza es lo que hace la confianza. Tiendo a ser extremadamente literal en lo que digo… Uno no (necesita) leer entre líneas. Uno simplemente puede leer las líneas”, dijo Musk en la reunión, según un tuit de Nola Weinstein, directora global de experiencias de marca y compromiso de Twitter.

Weinstein no respondió de inmediato a un mensaje para obtener más comentarios y, posteriormente, borró todos sus tuits sobre la reunión. Twitter se negó a comentar.

Musk, según varios informes de noticias , también abordó los posibles despidos en la empresa y dijo que, en este momento, “los costos superan los ingresos. Esa no es una gran situación”.

También se refirió al crecimiento y dijo que le gustaría que Twitter llegara a los mil millones de usuarios (aproximadamente cuatro veces su base de usuarios actual) y el anonimato, donde anteriormente creó un gran revuelo cuando dijo que quiere “verificar a todos los humanos” en el servicio. . En la reunión, aclaró que esto no significa que quiera que todos en Twitter usen sus nombres reales, como en Facebook, ya que los seudónimos pueden permitir que las personas expresen sus opiniones políticas libremente, según The New York Times.

El CEO de Twitter, Parag Agrawal, anunció la reunión de todos los empleados en un correo electrónico el lunes, diciendo que podrían enviar preguntas con anticipación.

La reunión es un “paso claro en la dirección correcta hacia las posibilidades de que se produzca un acuerdo y un movimiento estratégico inteligente, ya que los empleados de Twitter se han quedado en la oscuridad durante los últimos meses y tienen muchas preguntas durante este período volátil de incertidumbre”, dijo. Analista de Wedbush, Daniel Ives.

Uno de los puntos clave de Musk en la reunión, que comenzó poco después de las 9 a. m., hora del Pacífico, fue hacer que Twitter fuera “tan convincente que no puedas vivir sin él”, tuiteó Weinstein. Musk, que tiene más de 98 millones de seguidores en Twitter y es uno de los usuarios más prolíficos de la plataforma, también dijo que mientras algunas personas “usan su cabello para expresarse, yo uso Twitter”, según Weinstein.

