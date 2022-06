(17 de junio del 2022. El Venezolano).- El estado de Florida estrenará el nuevo sistema de Alerta Púrpura el próximo 1 de julio, luego de que el gobernador de la entidad, Ron DeSantis firmó SB 184 en ley.

¿Para qué sirve la Alerta Púrpura?

Como anteriormente informaron las autoridades y según la SB 184 de 2021, se puede emitir una Alerta Púrpura cuando desaparece un adulto que tiene al menos 18 años y tiene:

Una discapacidad mental o cognitiva que no sea Alzheimer o Demencia

Una discapacidad intelectual o del desarrollo

Una lesión cerebral

Otra discapacidad física, mental o emocional no relacionada con el abuso de sustancias

La desaparición del adulto es una amenaza creíble de peligro inmediato o daño corporal grave para sí mismo.

En particular, la Alerta Púrpura está diseñada para emitirse cuando la persona desaparece y no puede regresar a un lugar seguro sin la intervención de las fuerzas del orden público y que además no cumple con los criterios de una Alerta Plata, que se activa en los sistemas de carreteras y teléfonos con una persona mayor con demencia, Alzheimer u otra discapacidad mental que desaparece, reseñó Miami Diario.

¿Cómo se emitirá la nueva Alerta?

Al igual que una Alerta Silver o Amber, trabajará con el Departamento de Transporte del estado, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados y el Departamento de Lotería para transmitir información sobre la persona desaparecida para una Alerta Púrpura. Eso significa que puede ver una alerta en un letrero de la carretera, una terminal de lotería o recibir una en su teléfono celular.

Cuando se activa una Alerta Púrpura, la policía local debe notificar a los medios de comunicación y alertar a los suscriptores en su jurisdicción, o la jurisdicción donde se cree que se encuentra o se encuentra la persona desaparecida. Las agencias locales también pueden solicitar que la Alerta Púrpura se transmita en terminales de lotería dentro de las regiones geográficas a las que pueden haber ido.