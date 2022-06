(17 de junio del 2022. El Venezolano).- El Departamento del Tesoro eliminó este viernes 17 de junio a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama, de la lista de personas sancionadas. En mayo de este año funcionarios de la administración de Joe Biden dijeron que este sería uno de los gestos para aliviar las sanciones.

Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este viernes 17 de junio a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, de la lista de personas sancionadas que aplica la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

La medida se produce luego de que en marzo de este año el gobierno de Estados Unidos haya retomado la diplomacia con Venezuela. En mayo la agencia de noticias AP reveló que altos funcionarios estadounidenses indicaron que un gesto de alivio de las sanciones sería el retiro de Malpica Flores de la lista OFAC.

La información fue divulgada por el Tesoro en su página web. Malpica Flores ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como es ex tesorero nacional, ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ex comisionado presidencial para Asuntos Económicos y Financieros.

El 17 de mayo varios medios internacionales revelaron que entre las medidas que consideraba Estados Unidos estaba otorgar a Chevron un permiso para negociar su licencia con la estatal Pdvsa, sin embargo, una semana después esta licencia se prorrogó sin cambios.

A pesar de que la relajación de las sanciones ha sido limitada, ya EE. UU. permitió a las europeas ENI y Repsol intercambiar crudo por la deuda que mantiene Pdvsa con ambas compañías. Además, la noche del 17 de mayo, luego de que se conociera la noticia de la posible relajación de sanciones, representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria informaron que retomaban contacto directo con miras a reactivar conversaciones en México.