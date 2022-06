(16 de junio del 2022. El Venezolano).- El candidato ultraderechista a presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, ha aceptado este jueves participar en un debate electoral con el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a pesar de que se celebre gracias al “abuso ilegal” de una tutela y de un fallo judicial que ha hecho de un derecho una obligación “de corte estalinista”.

En una carta enviada a Petro, el autoproclamado candidato anticorrupción le ha afeado que se anticipara a decir que estaba listo para el debate, pero sin precisar “mil detalles que se tienen que prever”, algo, ha dicho propio del “estilo” del candidato de la izquierda.

Yo también estoy listo para debatir”, ha dicho ahora Hernández, quien ha asegurado que lo está “desde hace más de 50 años” cuando decidió “construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”.

“También tengo un programa de gobierno que ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados”, ha reprochado Hernández, quien ha insistido que respeta y acata el fallo judicial, pero no lo comparte.

“De tal manera que este debate que, vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”, ha protestado.

En su misiva, Hernández ha planteado cómo se sufragara el debate y el resto de gastos que deriven de él, y ha propuesto temas e incluso algunos nombres de quienes podrían moderar el encuentro, así como el tiempo de respuesta por cada pregunta: cinco minutos porque no ha podido “aprender a decir mentiras” para “salir del paso, reportó Europa Press.

Asimismo, ha propuesto que “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, se celebre el debate en la ciudad de Bucaramanga, de la que él fue alcalde entre 2016 y 2019.

Por su parte, el candidato de la izquierda ha asegurado que aunque no las ha leído todavía, no tiene problema alguno en aceptar las condiciones de Hernández, según ha dicho a los medios durante una visita a la región del eje cafetero.

“No las he leído, pero puede poner las condiciones que le dé gana. Yo no tengo ningún problema para asistir al debate. Yo voy a Bucaramanga, no tengo ningún problema. He vivido allá, tengo muchos amigos, nosotros vamos al debate”, ha dicho Petro, cuyo equipo ya está conversando con la otra parte para su organización.

Posteriormente ha utilizado su cuenta personal de Twitter para volver a insistir que acepta “que se haga el debate que ordena la justicia” y que “debe ser sin condiciones a la prensa” para “que pregunten lo que quieran”.

Finalmente el debate se celebrará después de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a favor de una tutela para que ambos confrontaran sus programas, después de que Hernández dijera que limitaría sus apariciones a sus redes sociales hasta la fecha de la segunda vuelta, que se celebra este domingo 19.

Para los demandantes, Hernández estaría incumpliendo el “derecho fundamental” de todo elector de estar informado antes de acudir a las urnas, a pesar de que él siempre ha insistido en que bastaba con presentar sus propuestas a través de redes sociales y en entrevistas.