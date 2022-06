(15 de junio del 2022. El Venezolano).- Charlie Sheen, antigua estrella del programa Two and a half men, acusó a su exesposa, Denise Richards, de impulsar a su hija a unirse a OnlyFans. El actor, de 56 años de edad, habló en entrevista con el portal Page Six y aclaró que “bajo su techo no hubiera permitido que eso hubiese pasado”.

Sheen y Richards estuvieron casados cuatro años, pero se divorciaron en 2005, luego de que la actriz, de 51 años, lo acusara de amenazarla con asesinarla, maltratarla y de esconder dinero que se usaba para los gastos de pareja. El artista negó las acusaciones, pero un juez le ordenó medida de alejamiento.

Durante la unión tuvieron dos hijas: Sam, de 18 años de edad, y Lola, de 17 años, quienes durante el proceso de separación se vieron involucradas en una fuerte pelea legal para determinar su custodia. Sin embargo, luego de consensos y de ver que la batalla no iba para ningún lado, Charlie decidió cederle el cuidado a su expareja.

Ahora parece que la pelea por el cuidado de las hijas se ha vuelto a encender, luego de que se conociera que Sam Sheen, hija mayor de los artistas, decidió incursionar en el mundo empresarial abriendo una cuenta de OnlyFans, justo después de cumplir 18 años.

“No lo condeno, pero como tampoco puedo impedirlo le he pedido que por favor intente mantenerlo con la mayor clase posible, que sea creativo y que no sacrifique su integridad”, explicó Sheen, quien opina que la decisión de su hija fue auspiciada y animada por su expareja, reseñó El Nacional.

Cabe resaltar que Sammi vivía con su padre porque manifestaba que la convivencia con su mamá la llevaba a pasar sus días en un “hogar abusivo”. Esto porque según relatan algunos medios locales, había un constante choque entre la actitud desenfrenada e indisciplinada de la joven con la disciplina de su madre.

De igual forma, poco antes de cumplir 18 años, edad indicada para acceder a la plataforma para adultos, dejó el hogar de Charlie y volvió a la ciudad de Los Ángeles, donde vive la actriz.

Denise ha manifestado públicamente que la llegada de la hija a su hogar fue un acto meramente coincidencial, pues no tiene nada que ver en las decisiones que la adolescente haya tomado para su vida.

“Sami tiene 18 años, y esta decisión no está basada en la casa de con quien vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio; ella toma sus propias decisiones (…) Creo que es muy complicado criar adolescentes hoy en día, especialmente en Los Ángeles, donde tienen acceso a todo”, declaró al medio US weekly.