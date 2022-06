(11 de junio del 2022. El Venezolano).- LA MAQUINARIA VIOLETA no para de sumar buenas victorias. Una plantilla de Metropolitanos que juega de memoria. “Esperamos seguir en esta senda ganadora”, me dijo súper optimista el técnico José María Morr, el principal arquitecto de esta escuadra guerrera…Con potencia, entrega y constancia, Giovanny Dolgetta se ha convertido en uno de los mejores defensores del certamen, defendiendo la camiseta de Monagas…Anda con la chispa encendida Antonio Romero, uno de los principales bastiones en el resurgir del Zamora. El delantero barines quiere ganar otra estrella con la furia llanera…. Por cierto que José Miguel Reyes, uno de los cracks de la oncena aragüeña, se ubica entre los mejores del departamento de asistencias…Que gran nivel el de los zagueros centrales Jefferson Escudero y Galileo Del Castillo, quienes se entienden a la perfección en Portuguesa, imponiendo respeto, sobre todo en el juego aéreo. Por cierto que el talentoso volante zurdo Yhonnier Bullones, es una de las figuras más promisorias en las canteras del elenco cinco estrellas. Tiene 17 años y recientemente jugó con el equipo sub-20, marcando un golazo en Maracaibo. “Es un diez de enorme calidad”, me dijo el entrenador Johnny Tovar…Gran desempeño de Lionel Scaloni al frente de la selección de Argentina. Un entrenador de poca fama, pero que se ha rodeado de personas capaces como Walter Samuel y Roberto “Ratón” Ayala y tienen al combinado albiceleste entre los mejores del mundo, con mucho trabajo, dedicación y pasión. Otro punto importante es la unión que reina en el cuadro albiceleste, donde todos conforman una gran familia. Los pibes lucen blindados en todas sus líneas y son favoritos en el Mundial de Qatar…

RAFA NADAL todo un tenista fuera de serie en la arcilla, así lo demostró al sumar un nuevo galardón en el prestigioso Roland Garros de Francia, donde el español se ha convertido en el eterno ganador con 14 títulos, sumando en total 112 victorias y solo 3 derrotas…

LA CAMPAÑA del 2004 fue la mejor de Johan Santana en las Grandes Ligas, cuando jugaba para los Mellizos y se alzó con el premio Cy Young. El merideño finalizo con 20 victorias y 265 ponches, siendo el líder en ambos departamentos. Durante esa zafra en el mes de septiembre, el merideño logra implantar un record de efectividad más baja para un lanzador zurdo, registrando 0.45…Pablo López cumple su quinta zafra con los Marlins de Miami. El orgullo de Cabimas estado Zulia, ha tenido un desempeño sorprendente y es uno de los mejores serpentineros de la Liga Nacional. Fue seleccionado mejor pitcher del mes de abril…El pelotero criollo con más hits en una temporada ha sido José Altuve, quien en la 2014 conectó 225 con los Astros de Houston…Luis Arráez sigue siendo noticia con su formidable ofensiva. “Cada vez que salgo al terreno trato de batear lo más que pueda, nunca cambio mi plan”, dijo el yaracuyano, quien recibe muchos elogios por parte de su manager, Rocco Baldelli…Un gran abrazo para el consecuente lector, amante del beisbol y gran persona Gustavo La Riva, quien nos sigue desde Costa Rica y para el príncipe Andry Osorio en Panamá…

MI PREGUNTA, ¿Quién podrá ganarle a Trotamundos?, el expreso azul se blinda tras fichar al poderoso rebotero Néstor Colmenares, quien hará tremenda dupla con Miguel Ruiz. La zona de los tableros estará bien custodiada, más el aporte del veloz David Cubillán, Jhornan Zamora, Donta Smith y me imagino que traerán a tres importados de calidad. Desde ya la organización valenciana, que dirigirá el experimentado Néstor Salazar, es uno de los amplios favoritos, aunque a veces dicen que el tener a tantas estrellas no es muy bueno, pero el entrenador sucrense es un experto a la hora de manejar de manera eficiente el camerino……Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.