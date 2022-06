(08 de junio del 2022. El Venezolano).- La talentosa y bella cantante venezolana, transmite con su voz sus propias emociones, la artista es capaz de transportar mentes y cuerpos con su música, a lugares y sentimientos inimaginables

La cantante Maura Marín, conocida en el medio artístico como “La Mau”, firmó un contrato con la disquera estadounidense Swag Records, ubicada en Miami, ciudad donde reside actualmente la venezolana.

“Siento que todo el esfuerzo y sacrificio ha valido la pena. A veces nos subestimamos o creemos que no nos esforzamos lo suficiente pero no es así. Dios mide cada paso que damos y tarde o temprano lo gratifica. Siento emoción, compromiso y más entrega que nunca en mi carrera”, expresó la nacida en Maracay, estado Aragua, con entusiasmo por este logro profesional en la música.

La también periodista mencionó que este proyecto constará de un EP, donde su público tendrá la oportunidad de disfrutar de cinco temas con sus respectivos videoclips, en todas las plataformas digitales.

En dichas canciones, la intérprete se destaca como compositora y también cuenta con el trabajo de grandes productores y compositores unidos a su proyecto musical.

Sentimiento es lo que le sobra a la producción de la joven aragüeña, que busca atraer al público con sus letras románticas, apasionadas y que llegan al corazón de sus fanáticos: “Quiero llegar al corazón antes que a los ojos de mis seguidores, quiero que cierren los ojos escuchen mi voz y sientan”.

Marín dijo que está apostando por melodías diferentes, que en la actualidad son escasas. Afirmó que su primer tema sale de lo común, por lo que sorprenderá al público. “Aún continúo en la búsqueda de mi sonido, de mi esencia y lo estamos haciendo increíble, es un proceso que toma tiempo”, aseguro la cantante.

“La Mau”, quien al momento de escribir las canciones se inspira en el 90% de sus experiencias, comentó que siempre visualizó este momento en su carrera. Agregó que como todo ser humano ha tenido altos y bajos, pero actualmente trabajar con dedicación le ha dado frutos positivos en su vida. “Siempre supe que esto pasaría”.

La venezolana envió un mensaje a los jóvenes que desean incursionar en este medio y no se atreven por temor. “No desistan, insistan, luchen aunque el mundo les diga que no. Esa es la clave”. Atrévanse, hagan cosas diferentes, busquen su propia identidad y no tengan miedo porque la música es libre”, señaló.

Maura Marín desde muy pequeña tuvo la convicción de que podía alcanzar su sueño: ser cantante. Por lo que le da gracias a Dios por permitirle lograr su objetivo. “Confiar en Dios y sacrificarme todos los días”, es lo que la ha convertido en una persona exitosa en el ámbito personal y profesional.

De Aragua para el mundo

La artista es una mujer independiente, decidida, capaz e invencible, por lo que constantemente lucha por ser mejor y hacer que sus seres queridos se sientan orgullosos por sus logros.

Relató que ha recibido muchos mensajes de sus amigos en Venezuela y quienes la vieron cantar desde que era niña en los actos y festivales del colegio: “Están súper contentos de verme firmar, porque conocen mi historia y saben que es lo que siempre he querido”.

Sin descanso. Para este verano, “La Mau” tendrá una presentación en vivo el 13 de junio junto a la Tribu Royal, una banda de Miami. Dijo que más adelante tendrán el lanzamiento de los temas.

Su plan a futuro es consolidarse mundialmente como cantante y compositora. Su meta es poder vivir de la que realmente la apasiona: la música. Su objetivo es poder llenar lugares y sentir que “tengo un público que disfruta cantar mis canciones tanto como yo”, añadió.

Si desea saber más sobre esta joven talento puede seguir en su cuenta de Instagram: @lamaumusic