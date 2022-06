(08 de junio del 2022. El Venezolano).- La bloguera de moda y estilo de vida; diseñadora de moda y creadora de contenido desde hace dos años, Anahys Ramos se enfoca en accesorios, belleza, looks, así como también en trabajar para marcas reconocidas.

La fashion lifestyle blogger, Anahys Ramos, utiliza las plataformas digitales para aportar sus conocimientos en el mundo de la moda e inspirar a las mujeres con un estilo único para alcanzar el empoderamiento deseado.

Ramos quien nació en Venezuela aseguró que creó un blog como diversión. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en su pasión, al igual que el estilo fashionista.

“Desde muy pequeña siempre me ha gustado la moda, veía revistas que mi madre compraba y admiraba las pasarelas por la televisión, incluso estudié modas y luego me interesé por la vida fashion blogger donde puedes exponer tus outfits e inspirar a otros”, expresó la blogger desde los Estados Unidos, país donde reside actualmente.

De esta manera, la venezolana comenzó a crear contenido, mostrando los looks a través de Instagram (@AnahysRamos), debido a su gran admiración por la blogger Chiara Ferragni y la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

La joven influencer antes de crear contenido sigue su estilo “al momento de crear contenido es importante buscar las tendencias en Pinterest y demás redes sociales. Pero no todas las tendencias me gustan, yo corro hacia las que me encantan y van con mi personalidad”, afirmó.

“Al material que siempre realizo le pongo mucha pasión y creatividad, por lo tanto eso se nota al momento de publicar las fotos y videos en las redes sociales. El objetivo de mi contenido es inspirar a mis seguidores. Este proceso ha sido un poco lento pero seguro sin perder el norte, siempre tras mis sueños y metas”, destacó Ramos.

La también diseñadora de modas creó su propia marca de ropa nombrada “Annhell”. Estos aoutfits se encuentran disponibles a través de su blog y las redes sociales.

Para la fashion lifestyle blogger los tres elementos esenciales de la moda que las mujeres deben tener en su closet es una camisa blanca, una chaqueta de cuero y un vestido negro “que siempre saca de apuros” y los hombres un pantalón negro corte clásico.

Tendencias

Las tendencias en Miami no son tan marcadas debido a que la ciudad cuenta con un clima subtropical, la mayor parte del tiempo hace calor, esto permite llevar un estilo más fresco. Asimismo se pueden mezclar las texturas y colores de una manera creativa.

“La mayoría de los meses estamos en verano pero la manera en que llevamos la moda se marca en los colores de la temporada y jugamos con los outfts. Aquí somos muy creativos y nos encanta mezclar texturas, cortes y la comodidad, sin perdernos las tendencias actuales en Miami. El mes más frio es enero, por eso aprovechamos de usar los abrigos y darnos ese gusto de temporada”.

Del mismo modo, la Fashion Lifestyle consideró que “la primera impresión vale mucho, traduce la confianza en nosotros mismos. Una buena imagen nos da mejor actitud, nos sentimos a gusto con nuestra apariencia y resaltamos aun más nuestro estilo”.

Redes sociales

La criolla con 59.1 mil seguidores en su cuenta de la camarita, comentó que le encanta interactuar con sus seguidores: “De esta manera les retribuyo el cariño que ellos me transmiten. Yo soy de las que también comento, respondo preguntas por mi historias, por DM si tienen alguna duda, la verdad amo hablar con mi comunidad 2.0 eso me llena el corazón”.

Con muchos sueños por cumplir, Anahys Ramos desea continuar trabajando con sus marcas, así como también anhela tener su propia compañía de marketing para ayudar a otras bloggers y marcas a crear contenido para sus redes sociales.

Para conocer el trabajo de la venezolana pueden seguirla a través de su cuenta de Instagram: @AnahysRamos y su página web https://anahysramos.com