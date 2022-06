(05 de junio del 2022. El Venezolano).- Aunque no hay una ley federal que prohíba a los no ciudadanos votar en la elecciones estatales y locales, muchos estados no lo permiten, con algunas excepciones. Hay estados que autorizan votar a los no ciudadanos estadounidenses en las elecciones locales. Pero, lo que sí que hay, es una ley federal aplicable para las elecciones presidenciales.

Por Isabel Olmos

A medida que se acerca la fecha de las elecciones de medio término para la presidencia de Estados Unidos, el próximo 8 de noviembre de 2022, aumenta el temor al fraude electoral con el voto de los no ciudadanos, residentes no elegibles que han votado en elecciones anteriores sin estar registrados. En algunos estados, las leyes estatales o municipales permiten algunos tipos de votación por parte de ciudadanos no estadounidenses, a menos que esa elección estatal tenga repercusiones a nivel federal.

Antes de ejercer el voto, tienes que saber con certeza si tienes o no derecho a votar tanto en una elección, para seleccionar un candidato presidencial o un representante gubernamental, como en un referéndum, para votar sobre temas individuales a favor o en contra de una determinada legislación. Reciba acceso digital ilimitado Suscríbase para acceso digital ilimitado – solo $2 por 2 meses. RECLAME SU OFERTA Solo puedes registrate en unas elecciones si tienes derecho a votar.

Pedro Portal [email protected] Intentar votar sin cumplir con los requisitos es una violación de la ley que implica problemas serios. El castigo va desde una multa hasta la deportación y prisión, dependiendo de cada caso y estado. ¿QUIÉNES TIENEN O NO TIENEN DERECHO A VOTAR? Desde que fue aprobada la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante en 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés), los inmigrantes no ciudadanos estadounidenses tienen prohibido votar en las elecciones federales, como las presidenciales.

Por regla general, a los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de green cards, no tienen derecho a votar en elecciones estatales y locales, pero a veces es legal en áreas y estados específicos, siempre que cumplan con ciertos criterios. Según la ley, los votantes debe ser: ▪ Ciudadanos de EEUU. ▪ Residente en el estado en el que está votando. ▪ Estar registrado para votar antes de la fecha límite en su estado. ▪ 18 años o más antes de votar el día de las elecciones. No solo los residentes con tarjeta verde tienen prohibido votar en todo el país, también algunos ciudadanos estadounidenses no pueden emitir su voto en algunos casos, como las personas condenadas por delitos graves o incapacidad mental.

En el caso de Florida, los delincuentes deben haber completado todos los términos de la sentencia, que incluyen la libertad condicional y deben pagar las multas o tarifas pendientes antes de poder recuperar sus derechos de voto. ¿DÓNDE PUEDE O NO PUEDE VOTAR UN RESIDENTE PERMANENTE CON TARJETA VERDE? Los residentes permanentes con tarjeta verde pueden votar en ciertas elecciones estatales y locales cuando su estado se lo permita.

Si tu estado no te lo permite, ni te registres ni votes hasta que te hayas naturalizado como ciudadano estadounidense. ▪ Si resides en Florida, no puedes votar si eres residente permanente legal. Tampoco en otros estados como Alabama, Colorado, Arizona y Dakota del Norte. Todos estos estados cuentan con normas que detendrían cualquier intento de aprobar leyes de votación para no ciudadanos. ▪ La ciudad de Nueva York es la jurisdicción más grande que permite a los no ciudadanos residentes permanentes legales votar en las elecciones locales. ▪ Otras 14 jurisdicciones más pequeñas tienen leyes similares en el estado de Maryland, cuya constitución autoriza a los municipios a permitir que sus residentes con green card puedan votar sin la aprobación del estado federal.

Once de estas municipalidades están muy cerca de Washington DC. También, hay 2 municipios en Vermont. ▪ San Francisco permite que ciertos no ciudadanos, los tutores legales de los niños que no son ciudadanos que viven en esta ciudad californiana, voten en las elecciones de la junta escolar a través de una iniciativa de votación llamada Proposición N, desde 2016. En Chicago también pueden votar en las elecciones del consejo escolar público local. ▪ La Asamblea General de Illinois presentó una medida que permitió que ciertos no ciudadanos votar en el pasado febrero. De momento hay ciudades como Los Ángeles, Washington, Portland y Maine, entre otras, que han planteado la idea de promulgar leyes muy similares.

El derecho al voto es para los ciudadanos estadounidenses. ILANA PANICH-LINSMAN ARCHIVO THE NEW YORK TIMES

SITUACIONES DE CASTIGOS POR REGISTRASE Y VOTAR COMO TITULAR DE GREEN CARD ▪ Por registrarte para votar, puedes ir a la cárcel incluso si no has emitido el voto, según fuentes oficiales del gobierno de EEUU. En Texas, un titular de green card republicano que votó ilegalmente fue sentenciado a ocho años de cárcel en 2017. ▪ Puedes ser deportado por el solo hecho de registrarte para votar porque está considerado como fraude por hacerte pasar por ciudadano de EEUU. ▪ A estos inmigrantes se les negará la ciudadanía cuando la soliciten e, incluso, recibir multas sustanciosas. ▪ Información errónea en una lista de registro de votantes, un hecho que puede suceder incluso sin saberlo el propio inmigrante. ▪ La ley federal conocida como Motor Voter, que entró en vigencia en 1995, exige que las oficinas de servicios de vehículos motorizados ofrezcan materiales de registro para votar cuando solicitas una licencia de conducir o una tarjeta de identificación.

Pero, este formulario de registro de votantes no equivale al derecho al voto. No debe inscribirse como ciudadano estadounidense si no lo es. ▪ Lo mismo puede suceder si solicitas asistencia pública. Algunos completan el formulario de registro de votantes pensando que es solo una parte de la solicitud sin darse cuenta de las posibles implicaciones. ▪ Si apareces en una lista de registro de votantes, toma medidas al respecto como presentar una declaración jurada ante la comisión de votación que establezca que el nombre se agregó por accidente y que el inmigrante no tenía la intención de registrarse para converse en votante. Recuerda que si deseas votar en todas las elecciones a nivel estatal y federal, debes convertirte primero en ciudadano estadounidense.