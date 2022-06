(04 de junio del 2022. El Venezolano).- Pese a tener que enfrentarse a un candidato que pocos se esperaban, como Rodolfo Hernández, y a que las primeras mediciones de intención de voto lo ubican detrás de él en el segundo lugar, Gustavo Petro no pierde la calma y el optimismo en que va a ganar la Presidencia de la República.



En esta entrevista con EL TIEMPO, el candidato del Pacto Histórico insistió en que solamente necesita un millón de votos para ganar, explicó en qué consiste el “acuerdo nacional” que le propuso a su rival en las urnas y afirmó que si llega a la jefatura del Estado el primer proyecto de ley que presentará será la ratificación del Acuerdo de Escazú, que sigue atascado en el Congreso, en estos momentos.



Tras una semana de la primera vuelta, ¿cómo está viendo el panorama electoral?

Creo que toda la votación conservadora de este país, en términos de la gente que realmente no quiere el cambio, se aglutinó en la otra candidatura. Y lo contrario, un sector de la sociedad que quiere que este país cambie, se unió al lado nuestro. No creo que sea una reproducción del viejo uribismo-antiuribismo que Uribe usó para generar una construcción de sectarismos y odios. A pesar de que hay una distancia política entre un sector y otro, se pueden construir las avenidas, los consensos de las grandes reformas.



Las primeras mediciones de intención de voto no son favorables para su campaña. ¿Cómo analiza esos resultados?

Esa ha sido una imagen que se ha querido poner en la mente de los colombianos desconociendo que yo gané en las elecciones. No es una encuesta, fue la realidad, que mostró el triunfo de Petro, por segunda vez, en esta campaña. De ahí partimos. Aquí lo que hay es la intención de ver cómo las maquinarias de Fico pudieran trasladarse y ahí va a haber las primeras dificultades. Las primeras mediciones muestran un empate técnico. Esa pareciera ser la circunstancia, con tendencia a la baja de Rodolfo y de crecimiento nuestro.

