(04 de junio del 2022. El Venezolano).- El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, analizó este miércoles los recientes datos publicados de la firma Delphos, cuyos números, a su juicio, evidencian la crisis del liderazgo político venezolano.

“Los principales referentes del chavismo, como de la oposición, al igual que los grupos políticos al margen de la Plataforma Unitaria, siguen sin lograr ser bien valorados”, dice Martínez en relación a los datos de Delphos, recogidos entre el 11 y 16 de mayo de este año.

Según este estudio, los venezolanos que se dicen chavistas y se identifican con Maduro, representan 10,8 % de la población, mientras que los que se dicen chavistas, pero descontentos con el Mandatario nacional, constituyen 15,8 %.

En el caso del segmento opositor, la encuesta precisa que 20 % de los ciudadanos se presentan como opositores, pero no se identifican con el liderazgo político, mientras que 17,9 % que se dice opositor, asegura apoyar al liderazgo actual. 35,4 % se dice independiente.

“En la división de autodefinición política de Delphos -diferente a la que comentamos hace unas semanas de C21- es interesante observar que el chavismo que se identifica con Maduro es 10.8% y el opositor que se identifica con el liderazgo es 17,9%”.

Liderazgo político

En relación a los nombres y el liderazgo, Martínez hace mención a que ninguno de los actuales referentes de oposición es valorado positivamente por la mayoría de los ciudadanos, considerando los datos presentados por Delphos.

Juan Guaidó tiene una imagen desfavorable en 73 % de los ciudadanos; Capriles en 65,7 % , Manuel Rosales en 59,4 % ; Leopoldo López en 64,4 %; María Corina Machado en 59,8 %, Ramos Allup en 71,6 % y 64 % Henri Falcón.

Martínez también resaltó al grupo de presidenciables y dice que el nivel de desconocimiento nacional puede servir a este análisis.

Se refiere a que 50 % no tiene una imagen desfavorable de Juan Pablo Guanipa; 41 % tiene una imagen negativa de Carlos Ocariz; Carlos Prosperi genera una imagen negativa en 26 % de los ciudadanos, pero 68 % dice no conocerlo. Laidy Gómez cuenta con una imagen negativa de 27 % y 58 % no la conoce. Gustavo Duque, 24 % de imagen negativa, David Uzcátegui 24 %.

En la consulta sobre la intención de votos en las presidenciales, Nicolás Maduro tiene el respaldo de 19 % y el candidato “distinto al oficialismo” recogería 61 % de los votos. “Este dato debe verse como referencial del deseo de cambio, en un cara a cara cambia el escenario”, reportó Noticiero Al Día.

Eugenio Martínez destaca interesante que 20,5 % dice que el país debería estar en manos de un chavista y 46,5 % en manos de un opositor, mientras que 26 % sostiene que en manos de ninguno.

Ante unas eventuales primarias en la oposición, a diferencia de otros estudios, el de Delphos presenta un escenario de votación diferente y aunque esto no prevé el futuro, los datos recogidos indica que 15 % votaría por Rosales, 12.5 % por Capriles, 9% por López, 8.7 % por María Corina Machado y 6 % por Guaidó.

Situación personal

“¿Cómo es la situación personal? Es interesante observar que 36.4% sostiene que es regular hacia buena, mientras 8% dice que es buena y 1,3% asegura que muy buena. En el caso contrario 17,9% dice que regular hacia mala, 21% mala y 13,9% muy mala”.

“¿La situación ha mejorado? Estos resultados suelen generar polémica y no deben analizarse sin considerarse que la economía se ha estabilizado en el foso. 41,6% dice que la situación personal ha mejorado, 36% sostiene que se mantiene igual y 19,6% considera que ha empeorado”.

“¿Quién es el principal responsable de la situación económica? En este caso destaca que 40,5% señala al gobierno como responsable y 15,9% indica directamente que es el Pdte. Apenas 4,9% dice que la responsabilidad es de la oposición, mientras 8% se refiere a EEUU/sanciones”.