(03 de junio del 2022. El Venezolano).- Cultura Profética brilló en Venezuela

Excelente organización, lleno total y sobre todo muy buena música. Cultura Profética cumplió y los asistentes al show que tuvo lugar en las instalaciones del CCCT en Venezuela, quedaron más que complacidos. La agrupación puertorriqueña puso a brincar, vibrar y gritar a todo pulmón a los venezolanos que dijeron presente la noche de este sábado 28 de mayo. Willy Rodríguez, Eliut González, Juanqui Sulsona, Omar Silva y Ernesto Dumont supieron como celebrar sus 25 aniversario en Caracas paseándose por los grandes éxitos de su repertorio musical y de su nuevo álbum “Sobrevolando”. El concierto dio inició con la participación de Claire Delic, esposa del vocalista de la reconocida agrupación. Uno de los momentos mas emotivos fue el homenaje que la banda le dio a Blanquito Man, de King Chango cantando su tema Sin Ti. Uno de los temas mas coreados de la noche. En la interaccion con el publico, el lider de la agrupacion dijo. Decidimos no agarrar dinero incorrecto, mientras era aplaudido y ovacionado por los presentes. Cuantos seguiran su ejemplo, seguiremos poniendole la lupa a los conciertos en Venezuela.

Shakira y Nick Jonas juntos en un reality de NBC

Dancing With Myself, “Bailar conmigo mismo” es la nueva apuesta del canal NBC. Nick Jonas, Shakira y Liza Koshy se están uniendo para una nueva serie de competencia de baile. Por su parte, Nick Jonas y Shakira comparten bailes favoritos de TikTok sobre el espacio. La pareja protagonizará Dancing With Myself de NBC junto a Liza Koshy. Según Shakira, la premisa del programa (grupos de personas comunes que compiten en una serie de desafíos de baile de alta energía cada semana) se inspiró en la popularidad de las rutinas de baile virales en aplicaciones de redes sociales como TikTok. “Después de la pandemia, notamos que había tanta gente bailando en sus salas y tratando de expresar su amor por la danza”, explicó. “Así que pensamos que este sería el espectáculo perfecto para darle la oportunidad a muchas personas que no son profesionales, o que son profesionales, todos, de tener acceso a una plataforma como esta y mostrar no solo el talento, sino la pasión por la danza.” Los concursantes de “Bailando conmigo mismo” tampoco serán necesariamente juzgados por sus habilidades, sino más bien por su capacidad para entretener y ser ellos mismos.

Ed Sheran le cantará a la Reina Isabel

El cantante británico Ed Sheeran cantará su tema “Perfect” como tributo a la reina Isabel II y su difunto esposo, el duque de Edimburgo, en las celebraciones previstas a finales de la próxima semana con motivo del Jubileo de Platino de la monarca -sus 70 años en el trono. Como parte de los actos programados, como colofón final a la procesión que se llevará a cabo el próximo domingo por las calles de Londres, antes de que suene el Himno Nacional, Sheeran cantará la romántica balada al tiempo que se proyectan en pantallas gigantes imágenes de la soberana y el príncipe Felipe.

“Tardeo Miami” vuelve para disfrutar

Llega el momento de compartir y disfrutar de la buena música en Miami. El gran encuentro musical “Tardeo Miami” en su 2nd edición, será el venidero 4 de junio desde las 3:00 pm hasta 11:59 de la noche y como plato principal, el concepto musical de Dj César Arellano, como dirían en el argot de música electrónica: “en los platos el Dj venezolano más famoso de la actualidad”. “Tardeo Miami” se trata de un tipo de ocio de gente más adulta, más relajado, pero igual de divertido. Un momento especial para compartir y disfrutar. Miami como la mejor opción para divertirse, compartir y dejarse llevar por la música de Dj César Arellano. Tardío Miami” se llevará a cabo en las instalaciones exclusivas de La Otra Miami en Wynwood