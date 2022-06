(03 de junio del 2022. El Venezolano). – Grandes noticias para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Doctor Strange en el Multiverso de la locura, se estrenará próximamente en Disney Plus, así lo informó la plataforma de streaming a través de sus redes sociales.

Estrenada en cines el pasado 6 de mayo, la llegada de este título a la plataforma de streaming de la Casa de Mickey Mouse es un ejemplo más de la estrategia del estudio de cara a los estrenos de sus películas en salas. Como viene siendo ya habitual, Disney incorpora sus títulos al catálogo aproximadamente dos meses después de su llegada a las carteleras. Así que, apunta bien el día 22 de junio, porque es el elegido para el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Disney+.

El filme se ha convertido en el más taquillero de lo que va de año destronando a Batman, la película sobre el Caballero Oscuro de DC interpretado por Robert Pattinson.

Esta última recaudó más de 770 millones de dólares en todo el mundo, pero no ha podido con los más de 880 millones de dólares de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y esa cifra podría seguir subiendo, pues a la película de Raimi todavía le quedan unas cuantas semanas en cartelera antes de incorporarse al catálogo de Disney+. Incluso podría llegar a superar la barrera de los mil millones de dólares, algo que, hasta ahora y en el contexto de la pandemia, solo ha conseguido Spider-Man: No Way Home