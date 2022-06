(02 de junio del 2022. El Venezolano).- La presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, no compareció ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN-2015) fijada para este jueves 2 de junio. El encuentro estaba previsto para pedir información sobre el retraso en conformar una nueva directiva en Monómeros Colombo Venezolanos S. A.

Bracho envió una carta a la comisión en la que informaba que no podía comparecer por razones de fuerza mayor, sin precisar los motivos, lo que provocó que la mayoría estuviese de acuerdo en volver a citar a la ingeniera y hacer presión para no generar más demoras en un proceso que pidió la AN en noviembre del año pasado, cuando acordó reestructurar la compañía con sede en Colombia por escándalos de corrupción.

La sesión de este jueves, organizada por la instancia opositora, tenía pautada la comparecencia de Bracho y un espacio para el diputado electo en 2015 por el partido Gente Emergente, José Luis Pirela, sobre la denuncia que formuló este 25 de mayo en Colombia contra la junta directiva de Monómeros.

Bracho envió una carta para notificar que no podría asistir:

Lamento con informarles que dado lo intempestivo de su convocatoria, en esta oportunidad no cuento con disponibilidad para asistir en la fecha y hora pautada, dado que estoy atendiendo asuntos personales de causa de fuerza mayor que urgen mi presencia y atención, por lo que estaré de nuevo en mis funciones el próximo 10 de Junio”.

El presidente de la comisión de Contraloría, Macario González, dijo que acordaban solicitar nuevamente la comparecencia de Diana Bracho, así como de toda la junta directiva ad hoc de Pequiven y fueron tajantes en que presionarán a los funcionarios para que no se postergue más la rendición de cuentas.

“La presidenta (Bracho) tiene que fundamentar cuáles son esas causas de fuerza mayor o de lo contrario puede ser una obstrucción. No puede excusarse por 10 días más. Insistiremos en la comparecencia de esta funcionaria pública porque pone una excusa casi indefinida”, dijo González.

Las fracciones que abogan por que la situación de Monómeros se aclare han expresado que la directiva de Pequiven ad hoc ha desacatado la instrucción de la presidencia encargada de adelantar los pasos hacia la reestructuración de la compañía. Pirela es uno de los que sostiene que Monómeros presenta graves niveles de endeudamiento y obligaciones que comprometen patrimonialmente su futuro.

El 25 de mayo, José Luis Pirela presentó una denuncia formal por 10 delitos ante la Fiscalía General de Colombia en contra de los actuales directivos de Monómeros. Entre los delitos que señala están: hurto, corrupción privada, administración desleal, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento de contratos, entre otros. La junta directiva de Monómeros respondió haciendo pública una querella contra el diputado Pirela por “generar pánico económico”. La medida presentada por la empresa habría sido tomada a finales de abril.

El parlamentario Jairo Bao cuestionó los balances financieros que muestra Monómeros en su página web y en informes recientes. A su juicio “si es verdad que la empresa ya está en pleno desarrollo, tomó auge y está operativa financieramente ¿por qué la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no da la licencia o es que eso es parte del maquillaje, del friso que se le quiere dar?”, preguntó.

Carta de Diana Bracho cortesía de la Contraloría para Crónica Uno

Pirela sí asistió a la comparecencia por la denuncia que formuló en Colombia. “Recibí un comunicado de la empresa Monómeros en la cual avisa que desde el 26 de abril hay una denuncia en mi contra, pero esta denuncia la hicieron el 26 de mayo, dos días después de la denuncia (que presentó contra la empresa)”.

El político indicó que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación de parte de algún ente colombiano por la denuncia de Monómeros. Y además comentó que desde la junta directiva le han expresado que tomarán otras acciones en su contra, a esto, respondió con que seguirá velando por el patrimonio de Venezuela.

Ismael García advirtió que la falta de reestructuración de la junta directiva de Monómeros generó que EE. UU. evalúe no otorgar otra licencia para el funcionamiento de la compañía. “El gobierno de EE. UU. le comunicó al G4 oficialmente (los cuatro más grandes partidos de oposición) que si no se reorganiza la junta directiva no hay licencia”.

García también expresó que la respuesta de Diana Bracho “era una mentira”. “Es mentira de esa señora que se le presentó una emergencia, es una excusa para no dar la cara”.