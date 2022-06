(02 de junio del 2022. El Venezolano).- Durante su visita al Fondo Monetario Internacional en Washington, el presidente Iván Duque se refirió a los anuncios de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, aclarando que “una cosa es la relación entre Colombia y Venezuela y otra cosa entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro”.

A reglón seguido añadió que, “tener relaciones con una dictadura criminal, con un narco-estado como el de Nicolás Maduro, pues simplemente es validar esas prácticas que son contrarias al Derecho Internacional y que han llevado a Venezuela a su mayor desgracia”.

Y advirtió que, “la relación entre Colombia y Venezuela es tan fuerte, que hemos dado albergue a 1.8 millones de migrantes, y es tan elocuente lo que se ha logrado, que ya entregamos un millón de tarjetas de TPS que no tiene nigua precedente en este hemisferio”.

Finalmente, dijo “no fui yo quién rompió las relaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, recordando que fue el gobierno de Juan Manuel Santos que, al no reconocer las elecciones en Venezuela, dio ese paso, que el presidente Duque decidió seguir.

Maduro aseguró que espera que, cualquiera que sea el nuevo presidente de Colombia, tenga buenas relaciones con Venezuela

Desde Venezuela, el dictador Nicolás Maduro se refirió a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que espera que las relaciones entre las dos naciones se normalicen cuando haya un cambio de en la jefatura de estado colombiana.

“La paz y la hermandad es lo que queremos con Colombia, gane quien gane la Presidencia en Colombia queremos paz y cooperación con Colombia y lo lograremos”, fueron las palabras de Maduro durante un acto de gobierno, reportó Infobae

Por su parte, el segundo al mando en Venezuela, Diosdado Cabello, también se vio optimista y dijo, en una rueda de prensa, que espera que las relaciones se normalicen. A lo que añadió: “La fuerza de los pueblos es superior a las posiciones que tengan los presidentes. Ojalá que el que gane allí (en Colombia) entienda que lo más sano es que (…) tengamos buenas relaciones, ojalá”.

Cabello también señaló que en Colombia ha habido “presidentes de la oligarquía” con quienes Venezuela ha establecido buenas relaciones y resaltó los episodios en los que no ha sido así. “La locura comenzó con Pastrana para acá, abiertamente. Han planificado magnicidios de Colombia para acá, no uno, invasiones, no una, varias veces. Entonces ojalá las cosas se den por el camino de la tranquilidad y la paz”.

Vale recordar que las relaciones entre la dictadura de Maduro y el Gobierno Duque han sido tensas desde el minuto uno, cuando el presidente Colombiano anunció un cerco diplomático asegurando que le quedaban pocos días al régimen de Maduro.

Ahora, en el ocaso de su mandato, el presidente Iván Duque ha insistido en que su administración no tendrán ningún vínculo con el régimen venezolano, por lo que es importante traer a colación esta frase de finales del 2021: “Mientras yo sea el presidente de Colombia no vamos a reconocerlo. Reconocerlo sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. Sería una claudicación frente a la miseria que ha tenido que vivir todo un pueblo por cuenta del oprobio”.