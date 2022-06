(01 de junio del 2022. El Venezolano).- La actriz Amber Heard difamó a su exesposo Johnny Depp al presentarse como una víctima de violencia doméstica, por lo que debe pagarle una indemnización de 15 millones de dólares, concluyó el miércoles el jurado de un tribunal estadounidense.

El jurado de siete miembros consideró que Heard difamó a Depp en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Por su parte, el jurado determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

Los veredictos ponen fin a un juicio televisado que Depp esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en el espectáculo de un matrimonio con que demostró la relación tóxica de ambos. A lo largo del juicio, los fanáticos, abrumadoramente del lado de Depp, hicieron fila durante la noche para obtener los codiciados asientos en la sala del tribunal. Los espectadores que no podían entrar se reunían en la calle para animar a Depp y burlarse de Heard cada vez que aparecían afuera.

Depp demandó a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión de diciembre de 2018 que ella escribió en The Washington Post describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dijeron que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionó su nombre. Foto del martes de los actorrs Amber Heard y Johnny Depp en el juicio por difamación en Fairfax May 16, 2022. Steve Helber/Pool via REUTERS

Si bien el caso aparentemente se trataba de difamación, la mayor parte del testimonio se centró en si Heard había sido abusada física y sexualmente, como ella afirmó. Heard enumeró más de una docena de presuntas agresiones, incluida una pelea en Australia, donde Depp estaba filmando una secuela de “Piratas del Caribe”, en la que Depp perdió la punta del dedo medio y Heard dijo que fue agredida sexualmente con una botella de licor.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard y que ella era la abusadora, aunque los abogados de Heard destacaron los mensajes de texto de hace años que Depp envió disculpándose con Heard por su comportamiento, así como los mensajes de texto que le envió a un amigo en los que Depp decía que quería matar a Heard y profanar su cadáver, reportó Infobae.

En el caso de Virginia, Depp tuvo que demostrar no solo que nunca agredió a Heard, sino que el artículo de Heard, que se centró en la violencia doméstica, lo difamaba. También tuvo que probar que Heard escribió el artículo con verdadera malicia. Y para reclamar daños, tenía que probar que el artículo causó daño a su reputación.

Depp, en su testimonio final ante el jurado, dijo que el juicio le dio la oportunidad de limpiar su nombre de una manera que nunca le permitió en el juicio del Reino Unido. El jurado que atiende el pleito por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, reanudará sus deliberaciones el martes luego de reunirse por un par de horas el viernes tras la presentación de los alegatos finales.

Durante los argumentos finales, ambas partes dijeron al jurado que un veredicto a su favor le devolvería la vida a sus clientes.

Según las leyes de Virginia, el jurado debe alcanzar un veredicto de forma unánime.

Para ello -como el juicio es por difamación y no por los presuntos maltratos- tendrán que valorar tres acusaciones expresadas por Heard en su artículo y otras tres acusaciones por parte de Depp, incluida una en la que su anterior abogado dijo a los medios que la actriz estaba perpetrando una “farsa”.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las seis semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.Johnny Depp en un concierto mientras espera el veredicto de su juicio contra Amber Heard

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de “agresor de mujeres”.

Depp no esperó en Virginia para conocer la decisión. Ha pasado los últimos días en el escenario cantando y tocando la guitarra con Jeff Beck en Gran Bretaña.

La sala Sheffield City Hall compartió en las redes sociales un video en el que aparece el actor tocando una guitarra acústica mientras el músico ejecuta un solo con su instrumento eléctrico.

Ambos artistas publicaron en 2020 una versión conjunta del tema de John Lennon “Isolation”, que en aquel momento Beck describió como “el primer sencillo como dúo” de ambos “conspiradores”.