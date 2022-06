(31 de mayo del 2022. El Venezolano).- Recién salida de su papel revelación en “West Side Story” de Steven Spielberg, Rachel Zegler protagonizará la precuela planeada de “Los juegos del hambre” de Lionsgate.

El estudio anunció el martes que Zegler interpretará a Lucy Gray Baird en “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, una extensión de la saga “Hunger Games” que tiene lugar décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen de Jennifer Lawrence. Katniss participó en los 74º Juegos del Hambre; Baird será parte de los 10° Juegos del Hambre.

Suzanne Collins, cuyos libros se adaptaron a la exitosa franquicia de $ 3 mil millones, en 2020 publicó una novela precuela en la que se basa “La balada de pájaros cantores y serpientes”. En la película, Lucy Gray Baird, un tributo del empobrecido Distrito 12, canta en un momento crucial durante la ceremonia de cosecha. Zegler protagoniza junto a Tom Blyth, quien interpreta a Coriolanus Snow, de 18 años, reportó The Angeles Times.

“Nuestro equipo de casting, Deb Zane y Dylan Jury, encabezaron una búsqueda exhaustiva, leyendo a cientos de actores en busca de nuestra Lucy Gray perfecta. Esa búsqueda terminó cuando Rachel Zegler voló el techo con su profundidad y amplitud de talento como actriz, cantante e intérprete”, dijo la productora Nina Jacobson en un comunicado. “Rachel es absolutamente convincente; al igual que Lucy Gray, su voz y carisma comanda el escenario mientras su fuerza interior y su humanidad transforman a quienes la rodean”.

Lionsgate estrenará la película en los cines el 17 de noviembre de 2023.