(31 de mayo del 2022. El Venezolano).- El expresidente Donald Trump puede liderar casi todas las encuestas sobre el campo potencial de las primarias republicanas de 2024, pero hay un rival clave que sigue detrás: Joe Biden.

El actual presidente obtendría el 42 por ciento de los votos, según una encuesta realizada por YouGov y Yahoo! News. Trump lo siguió de cerca con el apoyo del 39 por ciento de los encuestados.

Los resultados llegan a pesar del índice de aprobación subacuático de Biden, el cual fue del 42 por ciento (con un 53 por ciento de desaprobación) en la misma encuesta. Ese resultado sugiere que a suficientes estadounidenses todavía les desagrada la idea de que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca como para pasar por alto los defectos percibidos en Biden.

De hecho, más de la mitad de los encuestados no quieren que ni Trump ni Biden se postulen en 2024. El cincuenta y dos por ciento se opuso a una tercera candidatura de Trump a la presidencia, y el 57 por ciento estaba en contra de que Biden buscara la reelección.

Los resultados de la encuesta también son un recordatorio de que el poder del expresidente sigue siendo más fuerte con su base de extrema derecha y ya no cuenta con el apoyo de muchos independientes. Ahora supera a Biden por solo un 4 por ciento entre los votantes que no están registrados en un partido político en particular.

El partido de Biden se prepara para una temporada de mitad de mandato potencialmente dolorosa, donde un mapa desfavorable para los republicanos hará que sea un desafío (aunque lejos de ser insuperable) para el Partido Republicano obtener la mayoría en el Senado mientras el Partido Republicano retiene, según las encuestas, una ventaja en la Cámara de Representantes.

La dinámica del ciclo de mitad de mandato tiene el potencial de verse alterada por una revocación posiblemente inminente de Roe vs. Wade, el caso histórico sobre el derecho al aborto, pero problemas persistentes como la inflación acosan al presidente y su partido.

Biden ganó las elecciones de 2020 con el 51,3 por ciento del voto popular y 306 votos del Colegio Electoral. Pero la especulación se arremolina desde casi el día en que asumió el cargo a los 78 años con respecto a si él mismo buscaría la reelección o le pasaría la batuta a otro demócrata como Kamala Harris, su vicepresidenta, reportó The Independent.

Trump domina la mayoría de las encuestas de campo de las primarias republicanas de 2024, incluso contra miembros de su propia administración como Mike Pompeo y su vicepresidente, Mike Pence. Pero el presidente ya no tiene un control férreo sobre el partido, como lo demuestra la derrota de su candidato elegido en las primarias para gobernador de Georgia la semana pasada.

La encuesta de YouGov recopiló resultados de 1.369 votantes registrados entre el 19 y el 22 de mayo y tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.