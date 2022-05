(30 de mayo del 2022. El Venezolano).- El candidato independiente a la presidencia colombiana, Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta y desde que se conocieron los resultados, descartó algún tipo de acuerdo con Federico Gutiérrez.

“Nosotros no vamos a hacer alianzas, yo me inscribí independiente y yo no puedo ir a inscribirme, jurar allá en la Registraduría donde me dicen independiente y luego buscar alianzas porque ese no es mi compromiso, vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno, bienvenidos todos los colombianos que quieran apoyar esa filosofía para ver si sacamos todos adelante a este país que tanto queremos”, dijo Hernández, reseñó Unión Radio.

Aseveró que conversó con el candidato SergioFajardo y espera que sume su apoyo. “Él está invitado, ya lo llamé a invitarlo, necesitamos el apoyo de todos los colombianos que quiera en esta segunda vuelta hacerse presentes con su voto, necesitamos un mandato claro, contundente, que no queden dudas”, agregó.