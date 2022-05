(30 de mayo del 2022. El Venezolano).- La Fracción Parlamentaria 16 de Julio hizo pública una carta dirigida al presidente encargado Juan Guaidó para rechazar la denuncia penal presentada por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. contra el diputado José Luis Pirela.

La junta directiva de Monómeros y la gerencia general acusaron al diputado José Luis Pirela de acudir “a infamias y calumnias” para desacreditar a la empresa. Desde 2019 Monómeros está bajo control del gobierno encargado de Guaidó gracias a una licencia de la OFAC. El diputado José Luis Pirela señaló que Monómeros es el principal activo de Venezuela en el exterior, después de Citgo.

El portal Crónica Uno, reseñó que en este sentido, la alta gerencia de Monómeros emprendió una denuncia penal contra el diputado de la Fracción 16 de Julio, José Luis Pirela, por el presunto delito de generar pánico económico.

Aunque la denuncia data de finales del mes de abril, la subsidiaria de Pequiven ad hoc la hizo pública el 26 de mayo, horas después de que Pirela presentara una denuncia por corrupción contra la alta gerencia de Monómeros ante la Fiscalía de Colombia.

Ante estos hechos, los diputados Edwin Luzardo (Jefe de Fracción), Juan Pablo García, Richard Blanco, José Luis Pírela, Omar González, Nafir Morales, Carlos Bastardo, Juan Carlos Bolívar, Elias Bessis y la diputada Dignora Hernández integrantes de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio; reaccionaron haciendo pública una carta de rechazo ante la denuncia penal contra el diputado Pirela y dejar constancia de que “ante las evidentes irregularidades administrativas cometidas en la gestión de la empresa Monomeros Colombo Venezolanos, con sede en Barraquilla, Colombia, referidas al desempeño económico e institucional de la empresa que señalan la comisión de delitos contra el patrimonio de la Nación y que comprometen en igualdad de condiciones a todos los miembros de la Junta Directiva de la mencionada empresa, dada la gravedad de los hechos esta fracción ha realizado diversas denuncias públicas y privadas sobre la evidente situación de descalabre económico, jurídico, administrativo que atraviesa dicha empresa”, por lo ante expuesto, nos permitimos dejar constancia de lo siguiente:

El Diputado José Luis Pirela, parlamentario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela electa en el año 2015, tiene las funciones previstas en la Constitución de la Republica y las leyes venezolanas de acuerdo al artículo 187: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.

Se enumera en la misiva: que el artículo 200 reza que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento.

En el artículo 201, los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.

La misiva señala que el diputado José Luis Pírela, lleva aproximadamente dos años con apoyo de la fracción parlamentaria 16 de Julio, realizando de manera minuciosa la investigación de los actos, hechos y omisiones de la Junta Directiva de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

Además, Pírela participó como miembro de la Comisión Especial de Control e Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., dejando su voto salvado ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional por diversas razones entre las cuales, se precisa mencionar que la comisión especial presentó un informe preliminar “haciendo uso y abuso de las atribuciones conferidas a esta Comisión Especial así mismo, comete la inobservancia de los propósitos que dieron origen a la conformación de esta comisión y no evalúa e investiga las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la medida de control de Monómeros por parte de la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, no contempló los actos que ha ejercido o ha dejado de ejercer esa junta directiva, no hay una evaluación del desempeño de la junta directiva, ni positivo ni negativo”.

El diputado José Luis Pírela está designado como miembro de Comisión Especial de Control e Investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., según consta en comunicación escrita de fecha 10 de noviembre de 2021, suscrita por Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, la cual no ha sido instalada.