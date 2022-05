(29 de mayo del 2022. El Venezolano).- En el caso de los delincuentes que usurpan el poder en Venezuela no todo es atribuible, como en el caso de los adolescentes que toman el mal camino, a sus malas juntas, el tema es que estos cuatreros sinvergüenzas traían ya un equipaje de mal proceder, todos tienen en su manchado currículum lo indispensable para entrar en esa mafia, ser resentidos, ineptos y haber cometido delitos desde la juventud temprana y ser vagos son algunas de esas “virtudes” que los seleccionados por el hoy felizmente difunto nos dejó como nefasta y aborrecible herencia, deben cumplir para entrar a esa cofradía y además invitar y aliarse con cuánto ser o grupo de desadaptados, terroristas o criminales exista.

Su actuación, siempre, sin falta, está revestida de trampa, robo, estafa y violación de los estamentos legales existentes. Esos son las más resaltantes credenciales de su carta de presentación la que lucen orgullosos cuando se rodean de lo peor de cada casa.

Estos ladrones que han saqueado hasta ahora impunemente el tesoro del país más rico de América Latina, no tienen paz con la miseria de los venezolanos, gobernados usurpadamente por un extranjero que entregó nuestra soberanía a sus amos los chulos cubanos y convirtieron a nuestra tierra amada en una colonia del imperio del mal.

Y como todo gobierno forajido, patrocinador del narcoterrorismo internacional, no les queda otra salida que hacer mute, silencio total ante contundentes evidencias que los hace responsables de tan deleznables hechos. Son inocultables por ejemplo los hechos en los que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son responsables de la política de estado que protege a los narcoguerrilleros en territorio venezolano.

Su silencio ante las bajas de Jesús Santrich, El Paisa y Romaña son ahora la práctica común escogida por el Gobierno venezolano. Ahora con la muerte de Gentil Duarte aplican el mismo recurso de no opinar pero más allá de eso, hasta se atrevieron a limpiar en el escenario del crimen para no enfrentar a bandos guerrilleros ¿Y por qué debería pronunciarse la administración de Nicolás Maduro? Porque todas ocurrieron en territorio venezolano, así de sencillo.

Pero, hablar de ello significa una situación muy comprometedora: reconocer que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc) operan en Venezuela, tal como lo han denunciado ONG, activistas y hasta el Gobierno colombiano. Raimundo y todo el mundo lo sabe que ya están operando en más de 15 estados del territorio nacional.

El pasado 19 de mayo del año 2021 se conoció la noticia de la muerte de Santrich y pasaron tres meses para que Maduro se refiriera al hecho pero alegando que su país no estaba obligado a emitir comunicación. Eso sólo lo puede declarar un gobierno de malandros pues repito: todos los hechos se suscitaron en territorio venezolano y obviamente, un malandro con la jerarquía de esta ficha ameritaba hasta un pronunciamiento especial.

Al contrario, son tan cínicos y depravados que no reaccionan porque necesitan construir una narrativa, un guión para todos y así acusar a Colombia, además, Maduro debe conversar primero con Iván Márquez, otro líder de la disidencia, para “construir” ese discurso y victimizar al Estado, sin lugar a dudas.

En la época de Hugo Chávez fue público, notorio y comunicacional darles cabida y dejarlos operar, pero Nicolás Maduro también ha sido señalado y él mismo en 2019 declaró que “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”.

En esa lista de aprovechados, vividores del comunismo de pacotilla está la exsenadora colombiana Piedad Córdoba con 68 mil dólares efectivos en el aeropuerto de Honduras y no olvidemos que es la comisionada especial de Maduro en Colombia. No se podía esperar menos la respuesta baladi del gobierno de Honduras bajo la presidencia de Xiomara Castro quien pertenece a la misma organización narcocriminal internacional y no olvidemos que al esposo de la presidenta de Honduras, el ex presidente Manuel Zelaya también lo detuvieron en una oportunidad en el mes de noviembre del año 2020 en el aeropuerto de Toncontín de Honduras con una buena cantidad de dólares en efectivo y alegó que no eran de él. Son malandros con las mismas malas costumbres pertenecientes a una organización narcocriminal internacional.

Por cierto, Córdoba quien fuera la socia e implicada en negocios turbios con el no menos corrupto Alex Saab, provenía de Venezuela con destino a Bogotá y llevaba esa menudencia para gastos menores, se dice que ya había enviado vía carga a Colombia una cantidad muy superior.

Desde la cárcel del exilio observo tanta desfachatez y concluyo que nos robaron al país, que no tienen tregua para seguir acabando con Venezuela, nos mandaron al foso de la inhumanidad, así vive nuestra gente, sin servicios, sin alimentos ni atención de salud, solamente quedan escombros, por eso hay que pulverizar a esas lacras, eliminarlas para impedir que sigan destruyendo a casa segundo nuestra patria. Denuncia, afrenta y justicia , eso difundo cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

