(28 de mayo del 2022. El Venezolano).- La legión de aviones del US Air Force regresa al sur de Florida este fin de semana para celebrar Memorial Day, o Día de los Caídos, con un espectáculo aéreo que tiene por escenario a Miami Beach.

De esta manera, el Hyundai Air & Sea Show tiene lugar el sábado 28 y el domingo 29, de 11am a 5pm, a lo largo de South Beach, desde donde podrá apreciar las peripecias de experimentados pilotos de la Fuerza Aérea de la nación, reseñó Diario las Américas.

“No hay mejor momento que el fin de semana del Día de los Caídos para rendir homenaje a nuestros militares, socorristas y quienes han luchado por nuestra libertad”, señaló Mickey Markoff, productor ejecutivo de National Salute to America’s Heroes.

A las 5:30pm dos bandas del U.S. Army, As You Were Band y U.S. Air Force Max Impact Band, deleitarán los oídos con un memorable concierto.

Más tarde, el sábado a las 8pm, la música comienza en Lummus Park, sobre la arena, en Ocean Drive entre las calles 11 y 14, con la presentación de la banda rock 3 Doors Down.

Después, un grupo de aguerridos paracaidistas, del U.S. Army Golden Knights Parachute Team, darán paso a los fuegos artificiales que iluminarán la noche.