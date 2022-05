(27 de mayo del 2022. El Venezolano).- Laura Monroy es una joven modelo que nació en Bogotá y cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. La también empresaria colombiana, se define como una mujer emprendedora, competitiva, humilde, servicial y que cada día busca ser mejor profesional y ser humano.

En su trayectoria en las pasarelas ha desfilado en el Miami Swim Week y el New York Fashion Week, además es la modelo oficial de varias marcas de ropa como Afrodita Jens, Magnolia Fashion Wholesale.

Participar en el New York Fashion Week, fue una de las experiencias más lindas de Laura: “Me encanta Nueva York y haber estado desfilando en la Semana de la Moda, fue algo increíble, relató.

La influencer comentó que desde niña le gustaba el mundo de la moda y la belleza, tanto así que en el colegio destacó tres veces como reina de los concursos que realizaban.

Poco después de cumplir la mayoría de edad, se mudó a los Estados Unidos y trabajó en Miami Talents. Tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de videos musicales con artistas internacionales como Myke Towers, Arcángel, Daddy Yankee, Anuel, Nio García, entre otros famosos exponentes del reggaetón.

La modelo dijo que la primera portada que hizo fue para la revista Gmaro Magazine y para ella fue algo increíble: “De pequeña veía las revistas y veía esas hermosas mujeres de portada y siempre fue un sueño estar en una portada, así que me sentí muy orgullosa y feliz de estar cumpliendo mi sueño”.

Esto le abrió paso para que fuera la imagen de otras portadas como Glamour y L’officiel. Esta última fue en marzo de este año y es una revista de moda francesa, que está orientada a mujeres con elevados ingresos.

Mencionó que para estar en este medio lo primero que hay que hacer es vencer la timidez. “Ha sido mi primer reto”.

La joven de Bogotá aconseja a las chicas que quieren unirse a esta industria que busquen una buena agencia de modelos y absorban todo lo que puedan para que cada vez sean mejor en su trabajo, que no se limiten a la hora de aprender.

Señaló que para tener éxito en este medio hay que tener carisma, inteligencia y sobre todo ser una persona humilde.

Emprendedora y futurista

Laura Monroy comentó que hace dos años abrió su marca de trajes de baño de nombre “L.Mswimwear”, los cuales son manufacturados por mujeres colombianas.

“Mis vestidos de baño son creados con el concepto de resaltar la silueta y la belleza con sensualidad, sin perder lo clásico, todo es por orden online y estamos muy posicionados en todo Latinoamérica. Nuestro sello de diferencia es que pensamos en todas las mujeres, tenemos todas las tallas con una tela que se puede estirar y con mucho estilo”, dijo la joven cuya primera agencia de modelaje fue Stye Models, donde le enseñaron a hacer pasarela, posar, expresarse, entre otros trucos de esta industria de la belleza.

Acotó que elaborar su propia marca no le fue fácil al principio, tanto que se retiró un tiempo del modelaje, pero con esfuerzo y dedicación logró equilibrar su proyecto con las pasarelas y ahora todo le es más sencillo: “Mi marca es hoy en día lo que es gracias al equipo de trabajo que tenía a mi lado”.

Entre sus proyectos a futuro está lanzar al mercado una línea de ropa deportiva “donde las mujeres puedan sentirse cómoda y a lucir hermosas”.

También está en sus planes crear un spa por lo que ya se encuentra trabajando para materializar su objetivo. “Me encanta consentir a las personas ver a mujeres hermosas”, añadió.

De escultural silueta

La colombiana que se ha posicionado como una de las modelos más cotizadas en la actualidad expresó que para mantener su buena silueta, le agrada ejercitarse frecuentemente: “Me gusta mucho el ejercicio, todos los días entreno, me encanta correr, hacer cardio, pesas y hacer boxing. Me cuido mucho con el ejercicio, ya que con la comida casi no me cuido (no quiere decir que coma mal), pero si se me antoja algo me lo como”.

Si desea saber más sobre esta joven modelo puede seguir sus pasos en su cuenta de Instagram: @lauramonroy23