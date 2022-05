(26 de mayo del 2022. El Venezolano).- Barbie lanza por primera vez entre sus muñecas una transgénero, inspirado en Laverne Cox, la actriz trans estadounidense conocida por su papel en la exitosa serie “Orange is the New Black”.

La nueva creación de Barbie aparte de hacer historia, ha sido aplaudido por varios sectores en el mundo.

Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel, indicó “estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades y para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura con una colección de homenaje a Barbie”.

Las muñecas de Barbie son unas de las más reconocidas en el mundo y han sido usadas por varias generaciones desde hace seis décadas. La marca creó a una joven que se adapta a su entorno y al momento en el que ‘nace’, razón por la que ahora se contabilizan más de 200 versiones de la misma.

“No puedo esperar a que los fanáticos encuentren mi muñeca en los estantes y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera”, le dijo la actriz en un comunicado, según El Tiempo.

La muñeca es muy similar a Cox y está disponible con dos vestidos: un set rojo y uno plateado. La compañía informó que con “ella se podrán identificar muchos niños, niñas y adolescentes”. Forma parte de la colección ‘Tributo’ que tiene la marca.

Otros lanzamientos resaltantes de Barbie

Continuando con el camino de la marca hacia una mayor representación de la diversidad global y la inclusión en el ámbito de las muñecas de moda, y con el objetivo de permitir que los niños y niñas puedan interpretar aún más realidades del mundo que les rodea, la nueva línea de Barbie Fashionistas incluye a Barbie con implante coclear, Ken con vitíligo, una nueva muñeca con pierna protésica y nuevas opciones de Ken con diferentes estilos de peinado.

Barbie Fashionistas es la línea más diversa e inclusiva de Barbie, y desde su creación, se han presentado más de 175 looks, ofreciendo a las niñas una enorme variedad de tonos de piel, colores de ojos, colores y texturas de peinado, tipos de cuerpo, discapacidades y modas para elegir.

En 2021, ocho de las diez muñecas más populares de la línea a nivel mundial fueron diversas, inspirando a las niñas a contar más historias y a elegir una muñeca que las pudiera representar.