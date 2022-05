(24 de mayo del 2022. El Venezolano).- El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard en Virginia llegó a la mitad.

Depp demandó a Heard, su exesposa, en marzo de 2019, por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para The Washington Post, titulado: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura… eso tiene que cambiar”). En el artículo, se refiere a sí misma como “una figura pública que representa el maltrato familiar”.

Depp no se menciona por su nombre en el artículo, pero ha alegado que difama su carácter.

“El artículo de opinión se basaba en la premisa central de que la Sra. Heard era una víctima de maltrato familiar y que el Sr. Depp perpetró violencia familiar contra ella”, alega en parte su denuncia, que califica la afirmación de maltrato familair como “categórica y demostrablemente falsa”, reportó The Independent.

Desde el 11 de abril, se seleccionó un jurado y se ha escuchado a los testigos, incluido el propio Depp, en el juzgado del condado de Fairfax en Virginia.

Se espera que el juicio dure un total de seis semanas. Los respectivos equipos legales de Depp y Heard presentarán sus argumentos finales y un jurado deliberará para llegar a un veredicto.

Han transcurrido tres semanas de procedimientos y quedan tres por realizarse.