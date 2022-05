(22 de mayo del 2022. El Venezolano).- El gran reemplazo​ o la gran sustitución​ es una teoría de extrema derecha, según la cual la población blanca mayoritariamente cristiana europea con el pasar de pocos años será reemplazada por poblaciones en proveniencia del continente africano, del medio oriente, del Asia y de los países latino americanos. Es la teoría de Renaud Camus. Es este el personaje que inspira a muchos seguidores de la extrema derecha en el mundo, incluyendo a líderes regionales del partido republicano en los Estados Unidos. Camus define o explica su teoría la cual ha bautizado El Gran Reemplazo y que según él, es el nombre para un fenómeno social como lo fueron la Gran Depresión, la Gran Guerra o la Revolución Francesa”.

Escrito por Raúl Ochoa Cuenca

Renaud Camus, hoy de 75 años, fue durante un tiempo un prolífico y exitoso escritor de culto, autor de decenas de volúmenes de minuciosos diarios y aupado en sus inicios por gurús de la intelligentsia francesa. Publica sus primeras novelas y se codea con artistas como Gilbert & George y Andy Warhol. Actualmente es casi un autor marginal, viéndose en la obligación de publicar él mismo sus últimas obras, ya que las casas editoriales como popularmente se dice le han dado forfait y al no tener casa editorial, se hace difícil encontrar su obra en las librerías. El Chateau donde vive este supremacista está situado en lo alto de una colina, en Plieux, un pequeño pueblo también conocido como la tierra D’Artagnan. Podría ser el refugio de un dandy aristócrata o una copia del castillo del conde Drácula. Este septuagenario, Monsieur Renaud Camus, de ritmo y verbo distinguidos, blazer de lana inglesa y barba del color de la sal, demuestra gran simpatía. Habríamos venido a visitar al diablo en su propia casa, nos dice la periodista Lucie Soullier del diario parisino Le Monde, morada que el polémico autor ocupa desde hace más de un cuarto de siglo”.

Sus ideas no son marginales. Este aristócrata educado en el prestigioso Instituto de Ciencias Políticas de París y en la no menos acreditada e influyente Universidad de Oxford, en los predios de la reina Elizabeth, es abiertamente homoxesual, hoy más que un ideólogo es “el Ideólogo” de la extrema derecha, agregaria que igualmente lo es de los ambientes identitarios”: ”La sociedad contemporánea se caracteriza por la injerencia cultural a partir del protagonismo mediático de los países poderosos, escribe Rolando Enebral Rodríguez en “Un ambiente identitario para la formación de la identidad cultural” (Cegal editores).

Renaud Camus hoy es el principal referente para las teorías del supremacismo blanco global. Su teoría de “la gran sustitución” “le grand remplacement” ha inspirado a terroristas como Brenton Harrison Tarrant, el responsable de la matanza en las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda el 15 de marzo del 2019, un declarado admirador de Camus. Hace solo 8 días en Buffalo, otro supremacista, Payton Gendron igualmente declarado admirador del filósofo francés y de quien hoy nos ocupamos, asesinó a 13 personas incluyendo 11 afroamericanos. Este rabioso asesino de 18 años de edad, se ha declarado creyente de la teoría conspirativa del gran reemplazo de Camus.. Aquí me parece conveniente traer la actual composición de la población americana. En una población de 322,4 millones, 205 millones se definen como blancos. Los latinos o hispanos son el segundo grupo, con 62,1 millones. Después están los afroamericanos, con 46,9 millones de individuos y en cuarto lugar lo que la oficina de censos de los Estados Unidos llama como otras razas, incluyendo las poblaciones de territorios y estados extracontinentales como Hawai y Alaska.

Esta teoria, tambien llamada por los supremacistas como “genocidio blanco”, se ha difundido a través de la retórica de varios movimientos de extrema derecha en Occidente.​ Entre sus principales promotores no solo están los partidos populistas de derecha, también una amplia red de movimientos protestatarios, por ejemplo Pegida, un movimiento político nacionalista alemán, antiislámico y de extrema derecha, asi como grupúsculos ideológicos como Les Identitaires, blogueros como Fjordman seudonimo del noruego Peder Are Nøstvold Jensen y ​Lauren Cherie Southern, nacida como Lauren Simonsen, ​quien es una activista política de derecha y youtuber​​​​​ canadiense. Ella ha sido descrita como miembro de la derecha alternativa y nacionalista blanca (razista) y periodistas como el candidato a la presidencia de Francia en las últimas elecciones Eric Zemmour. Importantes sitios web de derecha, tales como Gates of Vienna, Politically Incorrect y France de Souche, han ofrecido a los defensores de esta teoría sus plataformas digitales para difundirla.

El primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán, arremetió afirmando que Occidente está “intentando suicidarse” por una serie de supuestas fallas, para lo cual Orban cita un vasto plan de intercambio de la población occidental, que busca reemplazar a los niños cristianos por futuros nacimientos de inmigrantes. Pero no solo estas teorías las defiende Orban en Hungría, también en su momento y con con un lenguaje probablemente menos directo la francesa Marine Le Pen o el líder de la derecha xenófoba italiana Matteo Salvimi, así como la líder del partido hereditario de las ideas de Mussolini Giorgia Meloni. El partido Vox de España, quien su jefe Santiago Abascal hace un par de días en un acto de la Fundación Disenso en Almería, aseguró que “cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida, y cunde una sensación de desconcierto y de desposesión y de pérdida de control de sus propias vidas”. (eldiario.es).

Mientras la realidad es que componentes de distintas razas y credos están unidos en la defensa de los valores democráticos y constitutivos, contrarrestando la invasión ilegal de Ucrania por parte de este nuevo exponente de la derecha fascista encarnada en la persona de Vladimir Putin. Hago notar la relación estrecha que une a la derecha extremista y supremacista, no solo europea sino transcontinental con el dictador Vladimir Putin, a quien en algunos países de sudamérica auto calificados de socialistas, aún lo llaman muy respetuosamente Camarada Putin y en este caso ¿son o se hacen?.

El caso de la afinidad, hasta ahora presunta, de Donald Trump con estas teorías supremacistas (Q anon) como su declarada amistad y admiración por el dictador ruso, lo trataré en una próxima entrega.

La idea fundamental que nutre esta teoría del reemplazo poblacional es simplemente que diferentes tipos de cambio social están vinculados a un complot de una secta de élite para erradicar la raza blanca y que los miembros de ese movimiento creen que es su nación. Conecta cosas como el aborto, la inmigración, los derechos de los homosexuales, el feminismo o la integración cultural: todo esto se ve como parte de una serie de amenazas a la tasa de natalidad de los blancos” (SIC). Sobre este particular recuerdo que las mujeres españolas e italianas, paren en promedio el primer hijo a los 33 años de edad, así como el hecho de que la tasa de natalidad de las mujeres blancas en los Estados Unidos ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años.www.census.gov

“La Gran Sustitución es muy simple. Ahora hay un pueblo, y en el espacio de una generación habrá otra”, dijo Camus. En la base de esta teoría se encuentra la concepción antimoderna y esencialista de la “pureza” no hibridada de los pueblos (“La esencia misma de la modernidad es el hecho de que todo, y realmente todo, puede ser reemplazado por otra cosa”. Esto para Camus es absolutamente monstruoso”. Esta idea de pureza también es familiar: la peligrosa genialidad de Camus es que ha revitalizado ideas tristemente conocidas y sin gran acogida en los medios sociales y políticos occidentales con un nuevo y renovado lenguaje.

Adoptar la noción de “gran sustitución”, ya sea explícita o no, significa en realidad adherirse a esta tradición. Y limpiarlo de elementos homófobos y antisemitas, como hizo Renaud Camus, no significa hacerlo menos erróneo y peligroso.

Concluyo esta nota con la profesora Kathleen Belew de la Universidad de Chicago, estudiosa del supremacismo blanco cuando escribe en el semanario New Yorker : “En realidad es la misma ideología que la conspiración del Nuevo Orden Mundial, la idea del gobierno de ocupación sionista, que es como se habló en los años 80 y 90. Vemos versiones que se remontan a los escritos de Madison Grant, exponente de la teoría de la superioridad racial nórdica, así como “Los Protocolos de los Sabios de Sión. Es el mismo conjunto de creencias”.

Raúl Ochoa Cuenca en Campobasso Italia, el 21 de mayo del año 2022.