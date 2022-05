(22 de mayo del 2022. El Venezolano).- “No se puede practicar la justicia en un lugar donde se ignora la dignidad humana” -José M. Arrizmendiarreta.

Escrito por José “Gato” Briceño

Hasta el opinador de esquina, aquella persona que sin tener conocimiento para hacer análisis de la realidad geopolítica mundial, ve y expone con claridad la amenaza que los narcocomunistas, esa mutación sinvergüenza y aprovechada del ya esquizofrénico comunismo, representa para la sociedad, primeramente para los que eligen ser sometidos por esta especie timadora que ofrece “justicia social” para hacerse del poder y luego te oprime sin compasión mientras se llena los bolsillos robando las riquezas del país y en segundo para la región pues a comunistas unidos, peligro mundial seguro. Si bien algunas generaciones ya no están sobre la faz de la tierra para advertir sobre los males del comunismo, quedamos víctimas de este neocomunismo en plena barbarie. Nadie se espante, como dice la famosa oración de Sor Juana Inés de la Cruz, al ver que en América algunos países no escarmientan, en el caso de Colombia, al cual me referiré en específico, es más ni siquiera escarmientan en cabeza propia pues ya sufrieron de manos del personaje que va favorito en las encuestas, que tan inepto y delincuente es.

El panorama es que el próximo domingo 29 de mayo se celebra la primera vuelta presidencial en nuestra hermana República de Colombia, en donde se estará jugando su futuro democrático. El pueblo colombiano no puede ser indiferente con el terrible cambio que le ha tocado vivir al pueblo venezolano, de ser receptores de migración colombiana durante cuarenta años, hemos tenido que dejar nuestra tierra y ser ahora cerca de dos (02) millones de venezolanos inmigrantes en todo el territorio colombiano, huyendo del narcocomunismo y el bandolerismo institucionalizado por los sinvergüenzas herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto.

Esta nefasta ficha, Gustavo Petro, a quien las encuestas favorecen con la.simpatia del voto representa el madurismo, la narcoguerrilla, el terrorismo y lo más retrógrado que pueda existir, ya fue probado como gerente cuando el pueblo de Bogotá lo eligió como su alcalde mayor y fue tan inepto que tuvo que ser destituido porque no pudo resolver ni siquiera el tema de la basura y la ciudad se convirtió en un vertedero a cielo abierto poniendo en peligro la salud pública. Recordemos que mientras más depravado sea el currículum de un comunista más lo impulsan las mafias a ser candidato. En el año 2018 fue divulgado un video en donde se observa que estaba recibiendo dinero de un ex funcionario de la alcaldía de Bogotá durante su gestión.

Otro detalle que no falta jamás en el perfil ideal de un individuo de corte prochavista es que su habilidad de estafar, en abril del año 2016, una investigación del periódico El Espectador concluyó que tres de los títulos académicos que Gustavo Petro presentaba en su hoja de vida eran falsos, pues no había alcanzado el grado de especialista en administración pública, ni de magíster en economía, como tampoco de Doctor (PhD) en Nuevas tendencias de dirección de empresas que presentaba en su hoja de vida y lo más descarado, detalle que se suma a sus virtudes, es que él lo admitió.

Lo más destacado de su vida pública, es haber sido miembro narcoguerrillero del movimiento terrorista M19 que fue la organización que asaltó el Palacio de Justicia de Colombia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado colombiano, el 6 y 7 de noviembre del año 1985 que significó una gran tragedia que quedó marcada en la conciencia colombiana por tan macabro hecho, ordenado por sus financistas, los carteles de la droga a la cabeza de Pablo Escobar Gaviria. En el sangriento asalto murieron más de cien (100) personas, doce (12) de ellos magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.

Viendo este mundo al revés del comunismo desde la cárcel del exilio pienso que lo insólito es que a pesar del historial de delitos, estafas y fracasos está de primero en todas las encuestas y con una clara opción de ser elegido presidente. Por eso invoco aquellas célebres palabras del Libertador Simòn Bolivar: UN PUEBLO IGNORANTE ES INSTRUMENTO CIEGO DE SU PROPIA DESTRUCCIÓN.

Yo le agregaría, hay que tener una gran pobreza espiritual, escasez moral y demasiada ignorancia como para darle un voto a quien ya está desenmascarado o ha evidenciado que va a destruir tú país; es inconcebible y me mueve aún más a gritar y seguir denunciando el peligro que representa el comunismo y por cada rincón donde paso lo ratificó con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA .

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

