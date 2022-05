El diálogo va. Nos guste o no. Será en México y no en Venezuela. Los noruegos son los arquitectos y constructores de eso. No depende de nadie más.

La política tiene leyes inexorables. De una manera u otra, más tarde o más temprano, se cumplen.

La famosa carta escrita por veinte (20) personajes venezolanos, pidiendo la eliminación de las sanciones, fue meramente un requisito formal para legitimar un escenario que venía en camino.

Desde hace mucho en esta columna anunciamos lo que sucedía entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. No jugamos a adivinar, ni a “pegarla”. Era un simple análisis.

Los políticos nunca dicen lo que realmente piensan. Lo hacen.

“El que quiere besar busca la boca” y eso hizo Estados Unidos.

No se les puede criticar. Ellos juegan a defender sus intereses. Maduro es una realidad, duélale a quien le duela. Pensar lo contrario es hacerle el juego a los que han hecho grandes negocios con el “gobierno de internet”.

Lo niegan. Es más, algunos leguleyos como Ramos Allup o Juan Rafalli, se lanzaron “sesudas” hipótesis de que ninguna de las acciones de acercamiento constituía reconocimiento del mandato de Nicolás.

Hoy los hechos hablan.

Nunca, absolutamente nunca y bajo la égida de Noruega, han dejado de conversar, de enviarse memos, mensajes, los gobiernos de Estados Unidos y el de Nicolás.

Se oye hasta ridículo a Guaidó cuando se autodenomina “presidente interino”.

Y fíjense también entiendo que ese era el juego que él debía jugar. No tenía otro ni tristemente había un sustituto que lo hiciera.

Quizá reciba el visto bueno para ser “candidato”. No lo creo. El sartén lo tiene bien agarrado por el mango, Manuel Rosales. Atrás quedaron otros.

Ciertamente nada está escrito aún y de aquí al 2024 puede haber otros escenarios.

SANCIONES SI SANCIONES NO

Las sanciones cumplieron un papel y un objetivo y nos trajeron hacía donde muchos quieren: El diálogo.

Estados Unidos apuesta. Es una inversión mínima de tres (3) años para recuperar PDVSA. De paso, reducir el protagonismo de los enemigos de Occidente encabezados por China y Rusia. No es una tarea fácil la que tiene el tío Sam.

La oposición no supo, no quiso, no pudo, busque usted el verbo o adjetivo que corresponda, instrumentalizar las sanciones.

Era estúpido, por ejemplo, que no podamos viajar desde Venezuela sin escala a Estados Unidos. Allí un grupo de “vivos” se aprovechó económicamente, dentro de la cadena turística. Salir vía Colombia, Brasil o Trinidad. Anteriormente vía Aruba o Curazao. Otros haciendo escala en Panamá, República Dominicana o México.

El manejo de la OFAC, nos afectó en materia de servicios públicos y sus mantenimientos en la industria petrolera y energía eléctrica por ejemplo.

Los “boliburgueses” y “enchufaos” no fueron afectados, salvo el efecto de no poder visitar el “imperio” y ciertos países, como acaba de sucederle a la inefable Iris Varela.

Sin embargo, las hermanas de Cilia Flores, los sobrinos de Iris Varela, los parientes de Arias Cárdenas, Tareck, etcétera, han podido entrar al suelo de USA, vía aeropuertos o puertos con VISA o con la ayuda del gobierno mexicano por la amplia frontera.

DIALOGAR SI, PERO NO ASÍ

No había otra forma dicen muchos. Mientras los chavistas acaban de ser legitimados en su congreso ideológico, los representantes de la oposición se subrogan ese derecho y ninguno fue electo, ni se consultó a la gente.

No había de otra. Es lo que tenemos. La oposición de la oposición MUD-G4 tampoco son un dechado de virtudes, de ejemplos, o la Madre Teresa de Calcuta. Menos errores sí. Más coherencia sí. Tal vez.

Empero eso no es suficiente para arrebatar el poder.

Rosales, Ramos, Borges, Capriles, López, Guanipa, son unos viejos, tienen muchos años usufructuando una posición, pero es que María Corina, Ledezma, Arria, etc., también tienen años en lo mismo. Igualmente Cesar Pérez Vivas, que no encuentra ubicación.

Qué creen ellos, ¿amablemente les van a ceder el poder? Eso no existe en política. “Regalao se murió” decía Luis Herrera.

El diálogo va. Nos guste o no. Será en México y no en Venezuela. Los noruegos son los arquitectos y constructores de eso. No depende de nadie más.

Ciertamente la eliminación de sanciones a Malpica fue un arreglo.

La presencia de Saab es otra cosa. Biden puede decir sí. El asunto es que en EEUU si funciona la autonomía de poderes.

¿Logrará el lobby esa libertad? Imposible nada. Soñar tampoco.

QUÉ PUEDE HACERSE

Mucho. La opinión pública puede condicionar y exigir elementos previos de impretermitible cumplimiento, como la liberación de todos los presos políticos, por ejemplo. Lo demás será por añadidura el resultado de las conversaciones.

LO DE MALPICA

Es irrelevante plantearse este beneficio. Lógicamente si no fue recomendado por el G4, tampoco hicieron punto de honor este tema, como tampoco lo han hecho con el caso ALEX SAAB. A estas alturas nada nos sorprende y no existe posibilidad de comprobar lo uno o lo otro.

LA PREGUNTA

Tomás Guanipa es el más político de sus hermanos. No así el más inteligente.

Lean parte de una respuesta que dio:

“Las estrategias son un medio para lograr un fin, no son un fin en sí mismo, y yo creo que el fin que nos une a todos los venezolanos es lograr la democracia y la libertad, ese es nuestro gran objetivo. Si una estrategia no funcionó para que eso llegara, la fuerza de la realidad te obliga a que plantees alternativas. Pensar que algo debe mantenerse en el tiempo porque sí, o porque hay un país que te apoya o porque hay unos activos es absolutamente contrario al interés de los venezolanos. El interés de los venezolanos es que Nicolás Maduro deje de estar en Miraflores. No es si nosotros reconocemos a uno, o, a otro como presidente o no presidente, es quien ejerce el poder, y hoy el poder lamentablemente – para desgracia de los venezolanos – lo ejerce Nicolás Maduro. Si nosotros miramos para otro lado y decimos: nosotros te desconocemos, tu no existes, tú no estás en Miraflores, eso es mentira, lo que estamos es creándonos falsas realidades que chocan con los intereses de los venezolanos…” Subrayado nuestro.

Juan Pablo Guanipa, viene declarando muy acertadamente sobre la situación nacional, en tanto que su enfrentamiento con Capriles puede disminuir su liderazgo.

SOBRE LAS SANCIONES QUE LE QUITARON AL PARIENTE DE LA PRIMERA DAMA

Este es el sobrino favorito de Cilia Flores esposa de Nicolás Maduro

«Malpica es amigo personal de José Sión Elarba, dueño de Fospuca y socio de bufete del que forma parte Blyde», dice Deniz, «Malpica Flores tiene fuertes nexos con una constructora involucrada con obras inconclusas del estadio de beisbol en La Rinconada.

LEOCENIS OPINA

El siempre polémico Leocenis García sobre el diálogo señaló:

“…la medida es una noticia esperanzadora para Venezuela y cuestionó a quienes desde el extranjero se oponen a la decisión de Estados Unidos. Esto es el inicio de un gran juego político, de un acuerdo entre caballeros…enfatizó que el anuncio de que las compañías petroleras estadounidenses podrán negociar de nuevo con PDVSA sin duda es una buena noticia para el país. Todo lo que se estaba haciendo era un desastre. Como ejemplo de la improvisación citó el caso del empresario estadounidense Sargeant, que hace tres años había firmado un acuerdo con PDVSA para encargarse de un campo y ayudar a aumentar la producción con una compañía de Delaware llamada Erepla Services LLC, que rehabilitará tres campos petroleros en problemas. «Y a pocas semanas después de que se conociera la alianza de Sargeant con PDVSA, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones que prohibía a los estadounidenses trabajar con la estatal de Venezuela. Por lo que las sanciones acabaron con el teatro y esos pozos se quedaron sin producir un centavo para el país”.

Este es otro que a los que vivimos en un exilio y no dorado en el exterior, nos mete en el mismo saco de otros que como él, van y vienen, vuelan en primera clase. O sea, por vivir en el exterior y no por gusto ¿perdimos la nacionalidad?

Estado MONAGAS

Alguien escribió o dijo alguna vez «en los Estados Unidos los ricos se meten a políticos, en Latinoamérica los políticos se meten a ricos». Basta con revisar la geografía política de Venezuela para constatar. En la realidad local muchos políticos ven en cada elección, así como en la actividad política, un negocio o una forma de vida, después de un proceso electoral incrementan su patrimonio con casas y autos nuevos y pare usted de contar. Muchos partidos políticos comenzaron a transitar el camino de las elecciones internas para renovar sus autoridades, los verdes hicieron sus elecciones de octavo grado, sin elección directa de todas sus autoridades como debería ser, los justicieros se preparan y desde ya comienzan a denunciar irregularidades. El coordinador protegido por su compadre hizo un registro donde excluyó todo los que lo adversan, que son todos los municipios, manteniéndose en el cargo por ser el protegido del compadre, a sabiendas que este no tiene ningún tipo de liderazgo en el estado. Los de Voluntad empiezan con tropiezo. Se oyen voces que el “jefecito” inscribió a los de él y el resto quedaron como la Guayabera “maracucha” (la gocha va por dentro). No olvidemos que este señor viene del MAS. Los Adecos de Bernabe se alistan,y su competencia quiere imponer a un candidato que no llena las expectativas. Le falta mucho kilometraje. La luz y el agua continúan siendo el dolor de cabeza de los Monaguenses.

TÁCHIRA

Me hablan de un acuerdo tras bastidores entre Laidy y el mafioso, para darle centimetraje a la primera. No lo creo, pero lo comento. Por figurar los políticos son capaces de cualquier acto.

CARABOBO

Felicito a la dirigencia estudiantil de la Universidad de Carabobo, que está fabricando estacas en masa para enfrentar al “vampiro” que acaba con la sangre de una región de independencia. BALDE DE AGUA fría para los que creían que el vampiro, más bien “murciélago” de LACAVA era distinto, era mejor. Lo que hizo con esa demanda, nos demuestra la verdad: Un tirano comunista disfrazado de líder con amplitud.

ZULIA

No es fácil gobernar en medio de la escasez, de las trabas. Sin embargo, Gustavo Fernández como alcalde de San Francisco sigue adelante. La realidad del entorno lo obliga a “negociar” sin desnaturalizarse. No es fácil. La propuesta de ROSALES de incluir el tema eléctrico en el diálogo le está sacando el juego de abajo al G4, pues si algo se avanza en ese tema tendrá el beneplácito nacional. Prácticamente Rosales con esa jugada “LEGITIMA” el criticado diálogo. Además, demuestra no que Rosales es el mejor, sino que sus contrincantes son unos “pitoquitos” al lado de este “grandes liga”. Hoy por hoy está más cerca de ser el candidato, repito quizá no por bueno, sino porque no tiene con quien “perder”.

