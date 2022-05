(19 de mayo del 2022. El Venezolano).- Los casos de COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron funcionarios federales de salud el miércoles al exhortar a las zonas más afectadas a considerar volver a implementar el uso de mascarillas en espacios cerrados.

El incremento de contagios y hospitalizaciones ha puesto a más zonas del país en la situación que requiere el uso de mascarillas y otras precauciones contra el contagio, de acuerdo con la guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reseñó AP.

Actualmente, alrededor de una tercera parte de la población estadounidense vive en zonas que son consideradas de alto riesgo, la mayoría de ellas en el noreste y centro norte del país. Esas son las zonas en las que la gente ya debería estar considerando portar mascarillas en espacios cerrados, pero los estadounidenses de otras partes también deben de empezar a tomar nota, señalaron las autoridades.

“Aumentos anteriores de contagios en las distintas olas han demostrado que esto atraviesa el país”, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

En un número creciente de zonas, “exhortamos a las autoridades locales a promover el empleo de estrategias preventivas, tales como el empleo de mascarillas en ambientes públicos cerrados y aumentar el acceso a pruebas y tratamientos”, añadió.

Pero los funcionarios se mostraron cautos en cuanto a los pronósticos, ya que el agravamiento de la pandemia dependerá, dijeron, de diversos factores, como hasta qué punto los contagios anteriores protegerán a la gente de las nuevas variantes.

La semana pasada, el coordinador de la Casa Blanca para la respuesta al COVID-19, el doctor Ashish Jha, dijo en una entrevista con The Associated Press que, si el Congreso no aprueba pronto más fondos para vacunas y tratamientos, la vulnerabilidad del país irá en aumento.