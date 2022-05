(18 de mayo del 2022. El Venezolano).- Whitney Henriquez,, la hermana de Amber Heard, exmaquilladora, testificó en en la semana 5 del juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa este miércoles 18 de mayo. Aseguró que presenció cuando el actor se puso violento en diferentes oportunidades.

En una declaración pregrabada, las ex amigas de Heard, Raquel Pennington y Elizabeth Marz, testificaron que tenían “miedo” por Heard durante su volátil relación con Depp. La exmaquilladora de la estrella de Aquaman, Melanie Inglessis, y la entrenadora de actuación, Kristy Sexton, observaron cambios físicos y psicológicos en Heard en medio de la supuesta agitación.

A continuación se presentan los momentos más importantes de este miércoles, según Entertainment Weekly.

La hermana de Heard dice que vio a Depp golpear a Heard en la cara “repetidamente”

Henriquez se hizo eco del testimonio anterior de Heard que detalla la primera vez que la actriz dice que golpeó a Depp: mientras intentaba disipar una discusión entre la pareja en su casa, Henriquez se paró en lo alto de las escaleras mientras su hermana y Depp se gritaban obscenidades. Depp subió corriendo las escaleras y golpeó a Henríquez en la espalda, testificó, lo que provocó que Heard gritara: “No le pegues a mi maldita hermana”, antes de golpearlo a él.

Para cuando el guardia de seguridad de Depp corrió para separarlos, “Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra, mientras yo estaba parada allí”, testificó Henriquez. A la mañana siguiente, el armario de Heard había sido destrozado y sus percheros tirados por las escaleras, dijo Henríquez.

Ella notó que si bien Depp podía ser agradable cuando estaba sobrio, se enojaba y abusaba cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. “Cuando bebía se enfadaba mucho”, testificó Henriquez. “Él decía cosas realmente desagradables, generalmente sobre Amber, a veces sobre mí”.

Antiguos amigos de Heard dicen que temían por su seguridad

En una declaración entre lágrimas, Pennington dijo que estaba “asustada” por la seguridad de Heard y que Depp “le haría algo peor de lo que pretendía”. “Al principio no estaba preocupada”, dijo. “Hacia el final, cuando el abuso físico era más evidente, estaba preocupada”. Depp “podía ser muy impredecible”, testificó, y Heard “no tenía mucha autoconservación”. Ella continuó: “Tenía miedo por Amber. Estaba triste por ella y también estaba triste por Johnny, ya que él también era mi amigo. Realmente quería que pudieran estar juntos”.

Depp a menudo se refería a sí mismo como “el monstruo” durante estos momentos volátiles, testificó Pennington. “Lo llamamos el monstruo… yo, Johnny, Amber, cualquier otra persona en el círculo interno que estaba al tanto de las cosas privadas que sucederían”, dijo. Del mismo modo, Marz testificó que vio a Heard con la “cara hinchada” después de un altercado en 2016, en el que Depp estaba “combativo” y “enojado”.

El equipo de Depp interrogó a Heard esta semana sobre la falta de lesiones visibles durante su aparición en The Late Late Show con James Corden en 2016, luego de un altercado en el que supuestamente Depp la golpeó, la arrastró del cabello y le partió el labio. Heard dijo que tapó eso con maquillaje. Inglessis corroboró esas afirmaciones en una declaración pregrabada, testificando que observó “decoloración debajo de ambos ojos y el puente de la nariz y lo que yo llamaría un labio partido o una herida”. También notó que le faltaba un mechón de cabello a Heard.

Sobre la rutina de maquillaje, Inglessis dijo: “Cubrimos la decoloración o los moretones con un corrector un poco más espeso, uno que tenía más un tono de melocotón que normalmente no usaría en Amber, pero el melocotón cancela el azul, así que lo hice debajo de los ojos. Aunque Amber siempre tiene un labio rojo, es uno de sus looks característicos, recuerdo haber hablado claramente [sobre cómo] no teníamos otra opción esa noche que usar un lápiz labial realmente rojo para asegurarnos de que pudiéramos cubrir las lesiones en el labio”. Inglessis, visiblemente emocionada en ese momento, también testificó sobre el estado de ánimo, como una “montaña rusa” de Heard, durante su sesión de maquillaje, y señaló que Heard estaba “enojada”, “triste” y “un poco errática”.

El entrenador de actuación de Heard observó cambios en su comportamiento en medio de supuestos abusos.

La actriz testificó previamente que Depp trató de evitar que ella trabajara como actriz, citando paranoia por sospechas de aventuras amorosas con sus coprotagonistas. Sexton, su entrenador de actuación, observó que las audiciones de Heard estaban “disminuyendo” durante su relación con Depp, y señaló que había “lapsos de tiempo en los que no audicionaba ni trabajaba”. Ella señaló sobre la relación: “Al principio eran increíblemente cariñosos, apasionados y siempre juntos de una manera positiva”. A medida que avanzaba la relación, Saxton “comenzó a construir un colchón de una hora” en torno a las citas con Heard, ya que ella comenzó a pasar mucho tiempo “sollozando al comienzo de las sesiones”.

“Diría que el último año que estuvieron juntos, el 80, 90 por ciento de nuestra sesión comenzó con su llanto”, testificó Saxton. “Irónicamente, ella tiene un poco de dificultad para llorar en cuanto a la actuación, lo que muchos de nosotros hacemos. Fue mucho hacia el final [de la relación]”. Agregó: “Los escuchaba pelear y ella entraba y era un desastre”. Saxton también observó otros cambios físicos y de estilo de vida: “Se volvió cada vez más una ermitaña, solo salía de la casa cuando tenía que hacerlo. Johnny le gritaba por salir”. Saxton dijo que Heard a menudo perdía peso cuando estaba bajo estrés. “Bajaba de peso y se veía esquelética. Justo antes de su boda, [ella] perdió [una] cantidad significativa de peso”.

El juicio se reanudará el jueves con más declaraciones de personas en la lista de testigos de Heard, incluida la actriz Ellen Barkin.