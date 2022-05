(18 de mayo del 2022. El Venezolano).- La compañía Abbott, que fabrica fórmulas para bebés, anunció este lunes que llegó a un acuerdo la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para reiniciar la producción en su fábrica más grande, informaron mediante las redes sociales.

La agencia sanitaria del país por su parte informó este lunes que aceleraría su proceso de revisión para facilitar la importación de fórmula a Estados Unidos.

“La FDA espera que las medidas y los pasos que está tomando con los fabricantes de fórmulas para infantes y otros signifiquen que haya más suministros en camino o en los estantes”, le dijo a los reporteros este lunes el comisionado de la FDA, Robert Califf.

Buscan solucionar el problema de la escasez de fórmulas en Estados Unidos

Abbott no detalló de inmediato los términos del acuerdo con la FDA, que ha estado investigando problemas de seguridad en la planta de Sturgis, Michigan, desde principios de este año.

Una portavoz de la FDA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias The Associated Press sobre el anuncio de este lunes por la tarde.

Después de que se reanude la producción, pasarán entre seis y ocho semanas para que los nuevos productos estén disponibles en las tiendas. La compañía no estableció un cronograma para reiniciar la producción.

También se espera que la FDA anuncie medidas adicionales este martes para permitir más importaciones de las fórmulas para bebés.

Se produce cuando la administración del presidente Joe Biden enfrenta una intensa presión para hacer más para aliviar la escasez que ha dejado a muchos padres buscando fórmula en línea o en bancos de alimentos.