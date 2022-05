(17 de mayo del 2022. El Venezolano).- Todo parece indicar que el final de la carrera de Lionel Messi estaría vinculado con la ciudad de Miami.

Y es que en información suministrada por el periodista, Alex Candal de la cadena DirectvSports, informó este lunes que el ariete argentino podría llegar al Inter de Miami en el 2023.

Pero Lionel Messi, no solamente llegaría como jugador al equipo cuyo propietario es el exfutbolista inglés David Beckham, sino también como un importante accionista.

El periodista venezolano informó que el jugador de 34 años obtendría el 35% del paquete de acciones del Inter de Miami.

Miami Diario reseñó que el argentino que decidió pasar al fútbol francés en el 2021 tiene contrato hasta el 2023 con el PSG con opción a renovar por una temporada más.

Pero todo parece indicar que esa opción no sería ejercida por Messi al finalizar su contrato y su destino sería el país de las barras y las estrellas.

“Jugar con el PSG la próxima temporada, disputar el Mundial de Qatar 2022 y luego se iría a Estados Unidos cuando ya tenga 36 años de edad”, informó Candal en el programa “Fútbol Total”.

Desde hace algunos Messi ha manifestado su interés en jugar en la Major League Soccer (MLS). Sueño que se le podría cumplir pronto.

“Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver”, dijo Leo Messi hace dos años y ahora seríua una realidad.